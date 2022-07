Engie annonce 100 euros de remise pour ses clients les plus modestes: "C'est une provocation"

Alors qu'Engie doit annoncer des bénéfices records, le fournisseur d'électricité et de gaz a annoncé une remise pouvant aller jusqu'à 100 euros pour ses clients les plus modestes, bénéficiant du chèque énergie.

Une remise de 100 euros pour les clients bénéficiaires du chèque énergie. Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie a annoncé jeudi dans les colonnes du Parisien, un coup de pouce pour ses clients les plus modestes.

Cette remise sera proportionnelle au montant du chèque énergie de chaque consommateur, et coûtera 90 millions d'euros au fournisseur d'énergies, pour 880.000 clients concernés.

"Le geste n'est pas à la hauteur des difficultés des Français"

Un geste "insignifiant" par rapport au chiffre d'affaires du groupe, qui doit présenter ses résultats ce vendredi juge Jean-Yves Mano, président de la Consommation Logement Cadre de vie (CLCV), une association nationale de consommateurs et usagers.

"On voit bien que ce geste n'est pas à la hauteur des enjeux et des difficultés financières des Français et des clients d'Engie. S'engager à faire un chèque de 100 euros pour un coût de 90 millions d'euros, quand on compare les bénéfices industriels de 3 milliards d'Engie, c'est presque une provocation pour l'ensemble des citoyens", déplore-t-il.

Plus tôt, c'est Total, le pétrolier français, qui avait annoncé une ristourne de 20 centimes sur le litre d'essence pour ses clients. Et pour cause, le groupe a doublé son bénéfice net au deuxième trimestre avec 5,7 milliards de dollars contre 2,2 milliards au même trimestre de 2021, bien aidé par la hausse des prix du pétrole.