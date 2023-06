Commerces de proximité: le classement des meilleures villes de France, avec Nice en tête

Selon une enquête American Express/Shopmall révélée par RMC ce mercredi, 47% des Français préfèrent se rendre dans un commerce de proximité pour faire ses courses. Parmi les villes où les commerces au pied du logement sont les plus dynamiques, Nice arrive en tête devant Paris et Bordeaux.

Les Français retourneraient-ils vers leurs commerces de proximité? En tout cas, 47% des Français préfèrent se rendre dans un commerce de proximité pour faire leurs courses selon le palmarès American Express / Shopmall des villes françaises ayant les commerces de proximité les plus dynamiques et les plus appréciés. Ce chiffre grimpe de deux points par rapport à 2022 et se constate dans toutes les catégories d’âge.

Cette enquête réalisée auprès de 5.000 personnes évaluant près de 80.000 commerces dans les 30 principales villes de France, donne ainsi Nice comme ville la plus dynamique pour les commerces de proximité, devant Paris et Bordeaux. Lyon arrive au pied du podium, devant Aix-en-Provence (5e), Montpellier (6e), Marseille (7e), Limoges (8e), Saint-Etienne (9e) et Lille (10e).

>>> Retrouvez Lechypre du jour en podcasts sur le site et l’appli RMC

Nice aime ses terrasses, Paris ses boulangeries

Parmi les points forts de ces villes, les Niçois sont particulièrement satisfaits du nombre de bars et cafés qu’ils peuvent trouver en ville. De leurs côtés, les Parisiens fréquentent beaucoup plus leurs boulangeries-pâtisseries que l’ensemble des Français alors que les Bordelais sont particulièrement fiers de leurs cavistes.

La moitié des Lyonnais (50%) se rendent également chaque semaine chez leur boucher-charcutier (contre 39% des Français) et les Aixois se rendent aussi plus souvent dans les restaurants: 19% y vont au moins tous les deux jours (contre 8% des Français interrogés).

Plus globalement, au niveau national, les boulangeries-pâtisseries sont les commerces où les Français se rendent le plus (65%), devant les pharmacies (55%) et les restaurants (45%).