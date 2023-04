Île-de-France: braquages en série dans des boulangeries pour 20.000 euros de butin

Après six braquages visant des boulangeries en Île-de-France, six hommes ont été interpellés. Seul l'un d'entre eux a avoué les faits.

Des braquages en série se sont déroulés ces derniers mois dans des boulangeries de Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, comme le racontent nos confrères du Parisien.

Et chaque fois, toujours le même scénario: les braqueurs arrivent en scooter, par deux, avec des cagoules qui cachent leur visage. Puis tout se déroule en un éclair: ils font irruption dans le commerce, menacent parfois l'employé avec un couteau, l'un récupère ce qui est dans la caisse, le liquide et même les tickets restaurant, pendant que l'autre fait le guet.

Les derniers commerces avec de l'argent liquide

Le butin empôché, ils remontent à scooter et disparaissent à toute vitesse dans la circulation. En tout, plus de 20.000 euros ont été dérobés dans six boulangeries.

Finalement, le 4 avril dernier, six hommes sont interpellés. Ils ont entre 30 et 41 ans et habitent tous en Île-de-France. Mais pendant les auditions, seul l'un d'eux passe aux aveux, et ce malgré les images de vidéo-surveillance présentées par les policiers.

La police assure que ce type de braquage n'est pas rare. Dans les boulangeries, 50% des transactions sont encore réalisées en espèces. C'est un des derniers commerces où c'est le cas, et c'est pourquoi ils sont particulièrement visés par les braqueurs qui sont souvent des mineurs non-accompagnés, souligne la police.

La police recommande aux commerçants de privilégier le paiement par carte ou de faire installer un rideau de fer, car la majorité des braquages se déroulent de nuit.