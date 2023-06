Premier resto: les petites habitudes sur les plats et l'addition dévoilées

Fruits de mer, spaghettis bolognaises... Certains plats dits "à risque" sont évités par les Français pour les premiers rendez-vous au restaurant. Autre cliché tenace, les hommes estiment encore en majorité que c'est à eux de payer l'addition à la fin du repas.

Une assiette de spaghettis partagée qui se solde par un bisou involontaire? C'est la version édulcorée du premier rendez-vous au restaurant, celle de Walt Disney. Mais dans la vraie vie, les spaghettis sont à bannir pour les premiers tête-à-tête selon beaucoup de Français trop de risques de se tacher. En effet, selon une étude, un Français sur trois adapte ainsi son plat pour éviter de se salir ou éviter une odeur rebutante.

C'est ce que révèle une étude IFOP pour ZenChef.com publiée ce jeudi. Pendant le premier tête-à-tête au restaurant, pour Clémence, les plats à éviter sont: “les fruits de mer, les pâtes à la sauce tomate…”

Hormis les spaghettis, Amalia se passe aussi “des plats qui vont être compliqués à avaler comme les hamburgers”, assure-t-elle. Attention donc au petit bout de salade entre les dents. “Ça peut être terrible, donc on se facilite la tâche”, indique-t-elle.

Un homme sur deux estime devoir payer l'addition

Au-delà du choix des plats, il y aussi le moment de l'addition. Tout un rituel. “Tous les hommes payent l’addition et je ne me préoccupe pas de cette question. Ça me va comme ça, j’ai l’impression que c’est un geste pour eux, ils ont l’impression de m’offrir quelque chose”, assure-t-elle. Mais les mentalités évoluent, David a bientôt 30 ans.

“C’est un sujet important de nos jours. Les femmes veulent aussi avoir la liberté de payer. Elles ne veulent pas qu’on soit toujours là pour payer leur part”, appuie-t-il.

Mais l’évolution est lente. Ils sont toujours plus d'un homme sur deux à estimer devoir régler l'addition du premier rendez-vous. Autre cliché qui a la vie dure, la dégustation du vin. 46% des hommes se chargent de goûter contre seulement 9%, pour les femmes.