Factures d’Engie en forte hausse: les réponses d’Agnès Pannier-Runacher aux clients touchés

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher répond aux clients d’Engie qui dénoncent des factures de régularisation exorbitantes.

Une facture qui double, avec 1.650 euros supplémentaires à payer. Comme des milliers d’autres clients du fournisseur d’électricité et de gaz Engie, Mélanie dénonce au micro de "RMC s’engage avec vous" une régularisation exorbitante. Et elle interpelle Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique: "Il faut qu’elle prenne vraiment les choses en main. On est plusieurs milliers dans ce cas. Je ne suis même pas la plus à plaindre. La somme qu’on me réclame, certains l’ont x3 ou x4. Ils ne vont pas s’en sortir non plus. Il faut qu’on ait une réponse concrète assez rapide".

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Agnès Pannier-Runacher répond à Mélanie et ces clients touchés par des fortes hausses. "Je ne connais pas les cas particuliers de tous ces clients. Mais je veux dire à tous les auditeurs qui nous écoutent que s’ils ont des problèmes de factures, ils doivent faire des réclamations écrites à leur fournisseur. Et si la réponse du fournisseur n’est pas satisfaisante, ils peuvent saisir le médiateur de l’énergie, au numéro vert 0 800 112 212", explique tout d’abord la membre du gouvernement.

Suivant de près la situation, elle promet des sanctions si certains fournisseurs tentent de profiter de la situation sur les prix de l’énergie. "J’ai convoqué Eni et Engie la semaine dernière, puisque nous avions eu des alertes de la part du médiateur de l’énergie sur ces deux fournisseurs, souligne-t-elle. Sur Eni, on s’est aperçu qu’il y avait des erreurs. Et Eni est en train de rembourser 34 millions d’euros cette semaine et 50 millions d’euros dans les mois qui viennent à ces 100.000 clients qui ont eu des problèmes de surfacturation. Ces clients paieront en 2023 le même prix que ceux qui sont au tarif réglementé chez EDF."

Des vérifications demandées à Engie

"J’ai aussi une autorité indépendante, la Commission de régulation de l’énergie, à qui j’ai demandé très clairement de mener toutes les enquêtes et de prendre toutes les sanctions s’il y a des abus contre les consommateurs, ajoute Agnès Pannier-Runacher. Il est inadmissible que les fournisseurs d’énergie saisissent cette situation d’augmentation inédite des prix de l’énergie. (Augmentation des marges ?) Pour le moment, on n’a pas constaté cela. Mais nous veillerons pour qu’il n’y ait pas ce type de situation."

"Sur le cas d’Engie, il semblerait qu’on soit dans une situation différente, précise la ministre de la Transition énergétique. Engie avait des contrats qui étaient extrêmement avantageux, qui avaient été conclus au moment où le prix de l’électricité était au plus bas, dont bénéficiaient beaucoup de ses clients. Ils ont ensuite vu le prix flamber parce que le prix de l’électricité a augmenté sur les marchés. Là, j’ai demandé à Engie qu’on vérifie qu’il n’y ait pas d’anomalie, que les clients ont bien été informés. Un défaut d’information, c’est aussi sanctionnable. Ce que nous dit Engie, et on vérifiera, c’est qu’il y a bien eu des SMS, des appels, et pas seulement juste un papier qu’on vous envoie entre deux factures quand vous rentrez de vacances… Et ensuite, il faut qu’Engie traite au cas par cas avec des échéanciers qui permettent aux gens de pouvoir payer leur facture, en fonction de leurs moyens. Ça peut être sur un certain nombre de mois."