Bonus écologique: "Les modèles français seront plus compétitifs que les chinois" assure Agnès Pannier-Runacher

Invitée des "Grandes Gueules" ce vendredi sur RMC et RMC Story, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher assure que le nouveau bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique va avantager les constructeurs français et européens.

Le nouveau bonus écologique sera "patriotique". La France s’apprête à resserrer les conditions d’attribution de ce montant offert par l’Etat aux voitures électriques qui auront obtenu un score environnemental lié aux émissions de CO2 générées par leurs matériaux ou leur transport. Jusqu’à présent, pour une voiture fabriquée en Chine ou une autre en Europe, le bonus est identique, de 5.000 euros minimum pour tous les acheteurs à 7.000 euros si le revenu fiscal est inférieur ou égal à 14.089 euros. La prime à la conversion, pour les voitures âgées, et les aides de certaines collectivités locales peuvent se rajouter.

"Ce bonus écologique, on veut qu’il profite aux voitures qui sont fabriquées en France et en Europe, et qui font de vrais efforts environnementaux, souligne Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, dans ‘Les Grandes Gueules’ ce vendredi sur RMC et RMC Story. L’idée que le bonus écologique profite à une voiture qui est produite à l’autre bout du monde, sur la base d’une électricité au charbon, ça ne nous convient pas. Aujourd’hui, on donne un avantage compétitif aux entreprises françaises et européennes qui font des efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il n’y a pas de raison pour que, quand on fait des efforts, ça ne soit pas récompensé. Et ce sont nos emplois, nos usines."

"Pas le même modèle de société" avec la Chine

La vente de voitures chinoises en France, avec plusieurs constructeurs qui ont pris de l’avance et qui s’installent sur le marché, pourrait donc être freinée. "C’est vrai que les modèles chinois sont très compétitifs, reconnait Agnès Pannier-Runacher. Mais avec le bonus écologique et la prime à la conversion, les modèles français seront plus compétitifs que les modèles chinois sans aides. Ce n’est pas le même modèle de société. Je pense que les Français n’ont pas nécessairement envie de vivre dans des conditions sociales et environnementales qu’on retrouve en Chine."

Mais il n’y a pas que les constructeurs chinois qui fabriquent en Chine… Des marques étrangères (Tesla, Dacia, BMW…) profitent également de leurs usines en Chine avant d’envoyer leurs modèles dans le monde. Les Français Renault, Peugeot et Citroën, qui ne fabriquent pas toujours dans l'Hexagone ou en Europe, ont annoncé la commercialisation de nouveaux modèles électriques en 2024. Des voitures qui pourront donc peut-être bénéficier d’un avantage avec le nouveau bonus écologique.