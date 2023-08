"De 22.000 euros à 66.000 euros d'électricité": les petits cinémas indépendants en grand danger

Alors que le prix de l'électricité a vu son montant augmenter de 10% le 1er août dernier, impactant de nombreux commerçants, des cinémas indépendants subissent eux aussi les répercussions de l'inflation.

"Cinéma en danger", quelques lettres blanches sur une bâche rouge et les regards inquiets des habitués, devant les baies vitrées. A l'instar d'un grand nombre d'artisans, les cinémas indépendants subissent, eux aussi, les répercussions de la hausse du prix de l'électricité.

À Heric (Loire-Atlantique), le cinéma associatif Gén'éric est au bord de la faillite après qu'il a vu sa facture d'électricité tripler depuis le mois de janvier 2023. Croisés devant l'édifice abritant la salle de projection, Pierre et Justine, des spectateurs réguliers, assurent qu'ils vont "faire un don" à l'association qui régit le cinéma indépendant, car "le but c’est que ça fonctionne et qu'il faut aussi faire vivre les petites communes".

Chaque année, 75.000 spectateurs se rendent dans ce cinéma : des riverains, des familles au budget limité… comme Laëtitia, qui explique qu'elle n'ira plus au cinéma "si celui-ci venait à disparaître car dans les autres cinés, il faut compter au moins 12€ par personne ce qui est un sacré budget".

Une cagnotte en ligne pour faire vivre le cinéma

Outre l'aspect associatif et local, c'est le prix de la place pour une séance qui est intéressant pour les aficionados de films. Un billet s'y vend jusqu’à 7€50 l'unité, un prix qui a été augmenté d’un euro récemment, "à regret" souffle l’un des présidents de l’association.

"On est passé d’une facture d’électricité de 22.000 euros à 66.000 euros en 2023, c'est pas possible!", se défend Olivier Forestier, co-président de l'association du cinéma Le Gén'éric.

Le calcul est réalisé sans compter le fait que les aides de l’Etat devraient petit à petit être interrompues, ce qui propulserait la facture à un montant estimé entre 80.000 et 100.000€ selon l'association qui gère le cinéma. La fin progressive du bouclier tarifaire concernant l'électricité avait en effet été confirmée avec un horizon d'ici à la fin 2024, jeudi 13 juillet par le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal.

La mairie et la communauté de communes ont été sollicitées pour aider à payer les frais, ce qui ferait "un investissement de 130 à 150.000 euros" selon Olivier Forestier. Ce dernier se veut relativement fataliste: "C’est ça, ou en octobre on n’est plus en mesure de pouvoir exploiter".

Pour le moment, l'association n'a pas obtenu de réponse des collectivités, mais une réunion est prévue fin septembre. D’ici là, c’est la générosité des riverains qui gardera les salles obscures… allumées. Une cagnotte en ligne a notamment récolté près de 14.000€ afin de venir en aide au cinéma associatif.