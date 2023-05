Inflation: 80% des Français obligés de réduire leurs dépenses habituelles

Face à l'inflation, de nombreux Français sont obligés de se serrer la ceinture. Ils sont 80% à avoir rogné sur leurs dépenses habituelles dont près de la moitié leurs dépenses alimentaires.

Le gouvernement menace de citer publiquement les industriels de l’agroalimentaire qui ne baissent pas leurs prix. Une manière pour l’Etat de donner l’impression d’agir et qui peut fonctionner comme un déclic pour les entreprises même si après les résultats se font attendre.

Car face à l’inflation, le gouvernement ne peut pas donner l’impression qu’il ne fait rien alors qu'il y a urgence: 79% des Français sont obligés de se serrer la ceinture, dont 25% beaucoup par rapport à leur train de vie habituel, selon un sondage que vient de publier l’institut Elabe pour BFMTV.

Et par rapport au même sondage effectué il y a 6 mois, c’est sur le poste alimentation que les Français ont le plus rogné. Ils sont plus de 4 sur 10 à acheter moins de viande, 3 sur 10 moins de poisson, moins de charcuterie et moins de produits bio. 4 sur 10 sont descendus en gamme en achetant des produits moins chers et 3 sur 10 achètent en plus petite quantité.

Qui sont les Français les plus en difficulté ?

La difficulté à boucler les fins de mois s'observe surtout chez les employés et ouvriers (57% doivent se restreindre), les habitants des communes rurales et des petites agglomérations (54%).

Politiquement se dessinent en fait 3 France : la France qui va bien, qui n’est pas contrainte de se restreindre qui soutien plutôt Emmanuel Macron. Une France de la classe moyenne qui doit se serrer la ceinture, et qui vote plutôt Mélenchon, et une France du bas de la classe moyenne, des petites villes et des campagnes, qui vote plutôt Marine Le Pen et qui est plus en difficulté financière que celle qui vote Mélenchon.