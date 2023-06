Inflation: les prix de centaines de produits vont baisser dès juillet, promet Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a assuré ce vendredi sur RMC-BFMTV que les prix d'une centaine de produits allaient baisser dès le mois de juillet.

Au lendemain d'une réunion avec les industriels de l'agro-alimentaire, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire assure avoir obtenu "des engagements concrets de baisse des prix" dès juillet "sur des produits dans des marques précises dont la liste sera fournie la semaine prochaine".

"Cela concerne plusieurs centaines de produits de consommation courante", a-t-il ajouté ce vendredi sur RMC et BFMTV, évoquant les pâtes, la volaille, les céréales et l'huile soit ceux dont "les prix sur les marchés de gros baisse".

Les réfractaires seront sanctionnés

"Je dis aux Français que dès le mois de juillet, sur un certain nombre de références et de produits, les prix baisseront. Et nous le vérifierons, et nous sanctionnerons ceux qui ne jouent pas le jeu", a prévenu le ministre de l'Economie.

"Je cherche à jouer le rôle qui est le mien, faire baisser les prix pour les consommateurs en rassemblant les acteurs. Le ministre de l'Economie n'a pas une réglette entre les mains pour faire baisser ou monter les prix. En revanche il a un pouvoir d'injonction vis-à-vis des distributeurs et des industriels pour leur dire de se rassembler, trouver des accords et faire baisser les prix. C'est ce à quoi nous sommes arrivés hier. J'attends maintenant que ça se voit dans les rayons", a promis Bruno Le Maire.

Par ailleurs, les distributeurs se sont "engagés à poursuivre l'opération anti-inflation jusqu'à la fin de l'année", a précisé le ministre de l'Economie.

La hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,1% en mai sur un an, mais celle des produits alimentaires atteint encore 14,1%.