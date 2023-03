Inflation: les supermarchés font la part belle aux produits arrivant à date de péremption

Dans certains rayons de supermarchés, face à l'augmentation des prix, on retrouve de plus en plus de produits, arrivant à date de péremption et vendus à prix cassés. Un moyen de permettre aux clients de continuer à acheter viande et poisson par exemple malgré l'envolée des prix.

Va-t-on vers une nouvelle augmentation des prix de l’alimentaire en mars, conséquence des négociations commerciales entre les distributeurs et les fournisseurs? L'inflation alimentaire qui a déjà atteint les 14,5% sur un an en février selon l'Insee. Mardi, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a promis "des mesures" dans les prochains jours permettant de "contenir l'inflation".

Mais dans les grandes surfaces, on s’est déjà adapté avec, comme à Châtillon, des produits qui arrivent à date de péremption qui sont mis en avant.

Leurs étiquettes sont jaunes, leur prix d'origine est barré. Les poissons que scrute Marie sont bientôt périmés. “Au lieu de 4,50 euros, il est à 2,62 euros. Là-bas, il est à 34 euros le kilo”, explique-t-elle.

"Là-bas", c’est à la poissonnerie ou dans les autres rayons du magasin. Mais la quinquagénaire n'y va plus depuis deux mois. “

Moi, je viens regarder là direct. Et comme c'est le jour même, j'essaie de venir tous les jours pour voir ce qu'il y a parce que le reste, c'est impossible à acheter”, indique-t-elle.

Moins d'achats de poissons et de viandes en 2022

Les prix augmentent et les craintes sur la fraîcheur des produits s'évaporent. “J'avais la trouille de faire des intoxications alimentaires. J'ai toujours la trouille, mais je pense qu'on peut être moins prudent”, assure cette cliente. “Je prends de la viande, du poisson, pour gagner quelques euros, et acheter peut-être plus de produits de qualité grâce à ça. J'ai pris l'habitude”, ajoute un autre.

Si les produits à date courte sont réunis en un seul rayon depuis l'an dernier, Jean Treguer met de plus en plus en avant les promotions, les premiers prix dès l'entrée du magasin dont il est le directeur.

“Ça se développe avec l'inflation actuelle et tout ce qu'on peut mettre à disposition de nos clients se vend très rapidement, beaucoup plus qu'avant”, assure-t-il.

Une attention redoublée des clients au prix. En 2022, les achats de viande ont reculé de 7%.