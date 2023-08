"On nous réclame 1.650 euros": des clients d'Engie se plaignent d'énormes régularisations

Des centaines de clients du fournisseur d’énergie Engie dénoncent des factures de régularisation très importantes.

Des factures d’énergie qui s’envolent, notamment chez Engie. Une dizaine d'auditeurs ont alerté "RMC s’engage avec vous" ces derniers mois. Leurs factures d'électricité explosent, alors même que certains bénéficient du bouclier tarifaire. Mélanie, 41 ans, en a fait l'amère expérience. Depuis trois ans, elle est chez Engie. En juin, elle reçoit une facture de régularisation, et elle tombe de haut. "On nous réclame 1.650 euros de plus que l’année précédente, sachant qu’on a fait des gros efforts à la maison, explique-t-elle. Que ce soit sur le chauffage ou l’électricité, on a beaucoup moins consommé et ça s’est vu sur nos factures. Mais on a une augmentation qui est assez considérable."

Cette somme, c’est plus du double de ce que payait cette famille de cinq personnes jusqu’ici. Pourtant, leur logement est loin d’être une passoire thermique. Ils habitent une maison neuve, tout l'électroménager est moderne. Pour faire face, Mélanie a dû faire des choix: impossible de se payer des vacances cet été. Ils se sont contentés de rendre visite à la famille. Et pour cette rentrée, il a fallu rogner sur les loisirs des enfants comme des parents.

Et notre auditrice est loin d'être la seule. Sur Facebook, un groupe de 1.500 personnes s'est formé, tous clients chez Engie et dénonçant des factures de régularisation exorbitantes.

RMC s’engage avec vous : Les factures de régularisation d'Engie explosent - 29/08 2:58

Un contrat loin d’être limpide

Alors, Mélanie en appelle à l'État et interpelle directement Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique: "Il faut qu’elle prenne vraiment les choses en main. On est plusieurs milliers dans ce cas. Je ne suis même pas la plus à plaindre. La somme qu’on me réclame, certains l’ont x3 ou x4. Ils ne vont pas s’en sortir non plus. Il faut qu’on ait une réponse concrète assez rapide". La membre du gouvernement a répoundu à Mélanie et aux clients d'Engie touchés sur RMC, assurant que des sanctions seront prises "s'il y a des abus contre les consommateurs".

La semaine dernière, Agnès Pannier-Runacher a justement convoqué les fournisseurs Engie et Eni, en présence du médiateur de l'énergie. Dans une note que "RMC s’engage avec vous" a pu consulter, ce dernier suggère d'obliger les fournisseurs à énoncer clairement l'écart de prix lors d'un changement de contrat.

En étudiant le contrat de Mélanie, on s’est effectivement aperçu que c’est loin d’être limpide… Notre auditrice a souscrit une offre de marché "indexée sur le tarif réglementé", c’est écrit noir sur blanc. Mais selon Engie, "indexé sur" ne veut pas dire "soumis à", ce serait juste une formulation pour "rassurer les clients" mais ça ne signifie pas qu’ils sont protégés par ce tarif réglementé. Allez comprendre…

Quoi qu’il en soit, Engie propose à Mélanie d'étaler sa dette. À la suite de notre intervention, le fournisseur se dit prêt à faire évoluer son contrat.