Energie: le tarif du gaz devrait chuter à la rentrée et les factures aussi

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) vient de publier le nouveau prix de référence pour le gaz. Les factures des ménages concernés devraient ainsi baisser en septembre.

Depuis le 1er juillet, il n’est plus possible de bénéficier d’un abonnement au gaz sur la base du tarif fixé par l’Etat une fois par an (ce qu’on appelait le tarif réglementé), conformément à la loi Énergie et Climat de novembre 2019 et aux réglementations européennes. 2,5 millions de clients bénéficiaient de cette offre, essentiellement proposée par le fournisseur historique Engie, ex GDF.

Désormais les prix varient tous les mois. Et le repère qui devient essentiel dans cette nouvelle tarification, et sur lequel la plupart des fournisseurs se basent, c’est le prix de référence calculé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Le tarif est ainsi publié tous les mois depuis juin, et une bonne nouvelle attend les consommateurs:les factures devraient baisser en septembre.

Lechypre d’affaires : Le tarif du gaz devrait baisser à la rentrée - 08/08 2:05

Comment s’explique cette baisse ?

Le prix de référence est un prix qui intègre à la fois le coût du gaz sur le marché de gros, les coûts commerciaux, d'acheminement ou encore de stockage ainsi que la rémunération du fournisseur.

Concrètement, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) simule les coûts d'un fournisseur moyen auquel elle ajoute une marge commerciale "raisonnable". Or, le prix du gaz baisse aujourd’hui sur les marchés mondiaux. C’est donc cette baisse qui est répercutée.

Combien va économiser le consommateur ?

Mais alors concrètement, à combien s'estime cette baisse ? Impossible à dire en euros, puisque les prix sont différents pour la cuisson et l’eau chaude d’un côté, et les fournisseurs locaux également. Un chiffre est toutefois à retenir: entre juillet, fin du tarif réglementé, et septembre, la facture de gaz aura baissé de 10% environ à consommation identique.

Une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui vont malheureusement constater une augmentation des prix des carburants à la pompe dans les semaines à venir.