"Pas un repli communautaire": comment un supermarché halal arrive à faire fuir Auchan?

Aux Mureaux (Yvelines), le supermarché Auchan de la ville va fermer, submergé par son concurrent, le supermarché halal Hmarket, d'après Le Parisien. Si ce dernier a pris l'ascendant sur celui du groupe Mulliez, c'est en raison notamment de prix très bas.

C'est la dure loi du marché. Aux Mureaux, dans les Yvelines, le supermarché Auchan doit fermer, après le boom d'un magasin halal qui s'est installé à proximité, le nouveau "Hmarket" de la ville, selon Le Parisien. Dans les rayons de ce magasin, pas d'alcool, des produits halal, mais surtout, des prix bien moins élevés que chez son concurrent Auchan qui appartient au groupe Mulliez.

En un peu moins de deux ans, Hmarket, implanté dans la ville où vit une forte communauté musulmane, a conquis les consommateurs locaux dans un contexte de fort inflation sur les produits alimentaires.

"Concernant la viande, elle est de très bonne qualité", note Asma qui habite en Seine-Saint-Denis et fréquente régulièrement les enseignes Hmarket. "Je vais chez mon boucher, j'achète 1 kg de viande, et chez Hmarket pour le même prix, j'ai 3 kg", assure-t-elle ce mardi dans "Les Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story. "On trouve des produits de même marque un tiers moins cher", abonde Hamza, habitué du Auchan et du Hmarket des Mureaux. En témoigne, le prix du kilo de poivrons qui coûte 3,29 euros chez Hmarket, contre 6,99 euros chez Auchan.

"Ce n'est pas du tout un repli communautaire", estime Hamza, habitué d'Auchan et de Hmarket aux Mureaux. "Oui, c'est factuel, il y a beaucoup de personnes de confession musulmane dans le coin, mais Auchan n'a pas su s'adapter au marché local et une personne s'est dit que c'était une bonne idée d'y ouvrir un supermarché halal", constate-t-il.

"On s'en fout de savoir si la caissière est voilée"

Mais les prix justifient-ils à eux seuls le succès de Hmarket? Oui, assure Hamza qui balaie tout repli communautaire. "On s'en fout de savoir si la caissière est voilée, il y en a qui ne sont même pas musulmanes. C'est juste la loi du marché", estime-t-il, précisant que la clientèle aussi vient de tous horizons.

Quant aux prix plus bas, notamment de la viande, Hamza note que les dates limite de consommation sont bien souvent moins étendues chez Hmarket. Sur le plateau des "Grandes Gueules", le docteur Jérôme Marty croit avoir un début d'explication. "Selon un grossiste en viande, Hmarket achète des jeunes bovins, de 12 à 24 mois. Et ils mangent surtout de la viande bouillie dont le prix est plus cher que dans les supermarchés français. Ils se rattrapent sur le prix de la viande grillée et équilibrent ainsi", avance le praticien.

Lancé en 2006, Hmarket, d'abord un temps spécialisé dans la viande, s'est diversifié au fil des années pour désormais proposer tous types d'articles, de l'alimentaire aux produits ménagers, et devenir donc un concurrent direct de magasins classiques comme Auchan aux Mureaux.