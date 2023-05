"Ça fait 3 ans qu'il dégrade la science": Jérôme Marty s'en prend à l'infectiologue Didier Raoult

L'infectiologue et ancien directeur de l'IHU de Marseille Didier Raoult est accusé par seize sociétés savantes de médecine d'avoir effectué le "plus grand essai thérapeutique sauvage connu" en soignant des patients atteints du Covid-19 avec de l'hydroxychloroquine.

Trois ans après le début de la pandémie, seize sociétés savantes de médecine s'en prennent au professeur Didier Raoult et dénoncent le "plus grand essai thérapeutique sauvage connu", à propos des études de l'ancien directeur de l'IHU de Marseille sur plus de 30.000 patients atteints du Covid-19. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, ces experts demandent aux autorités de prendre "les mesures adaptées aux fautes commises".

Malgré le refus de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) d'utiliser l'hydroxychloroquine en octobre 2020 pour soigner les patients attends du Covid-19, le professeur Didier Raoult avait continué à en administrer au sein de l'IHU de Marseille.

Les signataires de la tribune dénoncent le plus grand "essai thérapeutique sauvage connu à ce jour" avec des "prescriptions systématiques", "réalisées en dehors de toute autorisation de mise sur le marché, mais aussi en dehors de tout cadre éthique ou juridique, en s’appuyant largement sur des méthodes de surveillance et d’évaluation des patients par PCR répétées, sans justification médicale".

"On a exporté notre connerie"

"Ça fait 3 ans qu'il dégrade la science", tacle ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules" le médecin généraliste Jérôme Marty. "Dider Raoult a été un grand chercheur. L'IHU de Marseille devait être un phare de l'infectiologie en France, il en a fait quoi? une boutique qui a fait des tests parce qu'il était le seul à en avoir au début. Puis il a continué de distribuer de l'hydroxychloroquine alors même que cela avait été prouvé qu'elle était inefficace et dangereuse".

"Il a eu une influence mondiale aux Etats-Unis et au Brésil où il y a aujourd'hui des procès où on demande des centaines de millions d'euros à ceux qui ont prescrit de l'hydroxychloroquine et qui disent qu'ils ont suivi les protocoles de Didier Raoult. On a exporté notre connerie", ajoute le praticien.

De son côté, l'infectiologue considère cette tribune "d’imbéciles". "Il n'y a jamais eu d'essai thérapeutique", a-t-il ajouté sur BFMTV. A propos de l'interdiction de l'hydroxychloriquine, le médecin marseillais a estimé que ce n'était pas de la science mais "des décisions d'arrangement politique avec l'industrie pharmaceutique".

À Marseille, le culte de Didier Raoult

Tancé par ses pairs, Didier Raoult peut toujours compter sur le soutien des Marseillais qui lui vouent presque un culte: "Pendant le Covid-19, les soignants avaient des sacs poubelles, toutes les absurdités ont été dites et moi je trouve qu'il a fait du bien aux malades, quand les morts tombaient en France, à Marseille les gens étaient soignés", croit savoir Kaouther Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère.

Même son de cloche pour Chantal qui habite dans les Bouches-du-Rhône et qui assure sur RMC et RMC Story être vivante grâce à Didier Raoult. Et qui note au passage que "les médecins n'ont pas la science infuse"...

"On n'est pas dans de la religion", a tenu à lui rappeler le docteur Jérôme Marty, pointant du doigt que Didier Raoult a toujours refusé le dialogue: "Il demande des débats mais il a refusé toutes les confrontations depuis 3 ans, y compris devant le Sénat, il a refusé de répondre aux questions. Ce matin sur BFMTV, quand on lui a proposé de passer l'extrait du docteur Molimart (un signataire de la tribune, ndlr), il a menacé de s'en aller".

En janvier 2021, les équipes du professeur Didier Raoult avaient reconnu que l'hydroxychloroquine ne permettaient pas de soigner le Covid-19, maintenant son efficacité contre la maladie en la combinant avec l'azithromycine.