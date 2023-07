"C’est inspirant de regarder un athlète": sur RMC, Tom Cruise explique sa préparation physique

EVENEMENT RMC. Pour fêter les 10 ans de la victoire de Marion Bartoli à Wimbledon, une émission spéciale de "Bartoli Time" est diffusée sur RMC ce jeudi à 18h, avec une interview exceptionnelle de Tom Cruise. L'acteur revient sur l'entraînement strict et régulier qu'il a dû suivre pour le tournage de "Mission: Impossible 7", qui sort le 12 juillet prochain au cinéma.

Il y a 10 ans, jour pour jour, Marion Bartoli remportait le tournoi de Wimbledon. Pour fêter cet anniversaire, une émission exceptionnelle de "Bartoli Time" a lieu sur RMC ce jeudi de 18h à 19h. Avec une interview de la star Tom Cruise par l'ancienne joueuse de tennis française, à une semaine de la sortie de "Mission : Impossible 7". Dans le film, l'acteur réalise lui-même d'incroyables cascades. Et pour cela, il a dû s'entraîner. Une préparation stricte et régulière, semblable à celle des sportifs de haut-niveau.

"Il faut s’entrainer encore et encore. Et quand tu n’en peux plus de t’entraîner, et bien tu t’entraînes encore plus. En fait, j’ai regardé la manière dont vous, les athlètes, vous vous entraînez. Que feraient des athlètes à ma place? Parce qu’avec tout ce travail, je n’avais pas beaucoup de temps pour récupérer. J’ai donc travaillé spécifiquement pour préserver mon corps, comment optimiser mon entraînement pour pouvoir gérer et encaisser les efforts", explique-t-il à Marion Bartoli.

"J'ai réalisé que mon corps était un outil"

Tom Cruise pilote des hélicoptères, des jets, des avions et surtout, il pratique le parachutisme depuis des années. Ce sont des passions, mais qui ont fini par être utiles et complémentaires avec son travail.

"En faisant des films, j’ai réalisé que mon corps était un outil. Donc tu dois l’entraîner. J’ai toujours rêvé de faire les choses que je fais maintenant. Piloter des avions, voyager à travers le monde, faire du parachute, de la wingsuit… Apprendre toutes ces choses et raconter des histoires avec. Quand tu regardes un athlète, il y a un tel niveau de capacité artistique. Pour moi, l’évolution de l’art, c’est la maîtrise des compétences. En fait, c’est inspirant de regarder un athlète", précise-t-il.

Marion Bartoli, qui a l'habitude d'être entourée d'athlètes de haut-niveau, fait part de sa surprise. "Tu as 61 ans mais on dirait que tu en as 20. Je regardais ton film et j’avais l’impression de voir courir un sprinteur, ta manière de te tenir droit, l’intensité de la course", explique-t-elle.

Finalement, pour être sportif comme pour être acteur, il faut de l'entraînement et de la rigueur, comme le montrent Marion Bartoli et Tom Cruise. L'entretien complet est à écouter sur RMC, à partir de 18h, ce jeudi.