"C'est dramatique": émotion et recueillement à Trappes, où une fillette de 6 ans a été fauchée

Au lendemain du dramatique accident survenu à Trappes (Yvelines) mardi soir au cours duquel une fillette de 6 ans est décédée, l'heure est au recueillement. De nombreux riverains se sont rendus sur les lieux du drame et font part de leur émotion.

C'est un quartier choqué et meurtri. À Trappes (Yvelines), une fillette de 6 ans a été fauchée par une voiture, mardi soir, vers 20h. La conductrice, âgée de 21 ans, a été testée positive aux stupéfiants. Les circonstances de l'accident sont encore assez floues, mais la fillette serait tombée de son vélo et la conductrice ne l'aurait pas vu en quittant une place de stationnement.

Pour les riverains, difficile de trouver les mots. De nombreuses personnes se sont recueillies sur les lieux du drame, ce mercredi, certains apportant fleurs et peluches.

"C’est dramatique, on pense à la famille. C’est regrettable", dit Kheira, maman de trois filles, qui vit juste à l'endroit de l'accident.

"Les peines ne sont pas assez lourdes"

Pour d'autres, il y a surtout de la colère. "Je suis choqué, dans ma tête, c’est inimaginable. Enlever une vie de 6 ans sur un accident aussi stupide et en étant en même temps drogué c’est infernal. Je ne sais pas ce qu’il se passe avec ça, entre les trois policiers il y a deux jours, là c'est une fillette. Que ça soit les stupéfiants ou l’alcool, ça n’a rien à faire au volant", s'agace Ahmed.

Selon lui, la justice est trop clémente. "Les peines ne sont pas assez lourdes, la jeune fille elle a 21 ans, et à 23 ou 24 ans elle sera dehors, on ne va pas se voiler la face, estime-t-il. Elle n’a jamais fait de bêtise, donc elle aura le droit à une chance, mais la petite elle a quoi comme chance? Il n’y a plus de chance pour elle. La famille par contre elle va prendre perpétuité."

Des riverains évoquent aussi un carrefour plutôt dangereux. Des accidents s'y sont déjà produits. "Ça ne fait pas longtemps que je suis là et il y a déjà eu un accident grave. Je crois qu’il n’y avait pas eu d’incidents pour les passagers, mais l’état des voitures était très impressionnant", précise une riveraine.

Des enfants assistent à la scène

Les faits se sont produits en début de soirée et à ce moment-là, de nombreux jeunes étaient dehors. Certains ont assisté à la scène et sont très choqués.

"J’étais en train de marcher pour rentrer chez moi et j’ai vu une voiture. Il avait des frères et soeurs qui faisaient du vélo et j’ai vu la petite fille juste avant de se faire écraser. Elle était posée et la voiture est passée. Le vélo a un peu bougé et ses frères et soeurs ont commencé à crier. Je me suis avancé et j’ai vu que la petite fille était par terre, elle ne bougeait pas, elle ne pleurait pas, elle ne faisait rien du tout", décrit M., 14 ans.

Ça n'est que ce matin qu'elle a appris qu'elle était décédée. "Je me suis dit qu’elle était tombée dans le coma, mais j’ai vu aux informations qu’elle était morte, moi je pensais qu’ils allaient la réanimer. Ma mère était mal, elle a pleuré et m'a dit qu'on ne sortirait plus tous seuls", ajoute-t-elle, sidérée.

Cette adolescente connaît assez bien la passagère et a pu lui parler. "Elle n'était pas bien. Elle ne se rendait pas compte de ce qu’il venait de se passer. Elles n’ont pas vu la fille par terre", conclut la jeune fille.