Magnitude, épicentre, répliques… ce que l'on sait du séisme ressenti dans l'ouest de la France

Un "très fort" séisme d'une magnitude de 5,3 à 5,8 a été ressenti vendredi soir dans une grande partie de l'ouest de la France, provoquant des dégâts matériels dans la zone épicentre, limitrophe entre Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Des répliques se sont déroulées dans la nuit.

Vendredi 16 juin 2023, 18h38: la terre tremble. Un séisme compris entre 5,3 selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass) et celle de 5,8 sur l'échelle de Richter selon le Bureau central sismologique français (BCSF), se déroule dans la commune de Cram-Chaban (Charente-Maritime), près de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres). Le BCSF a publié un avis de "séisme très fort".

"Il s'agit de l'un des séismes les plus forts enregistrés sur le territoire métropolitain", a souligné le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu.

Des effets de ce séisme ont été ressentis à Rennes, Bordeaux, Saint-Nazaire, Tours ou Limoges, et même jusqu'à Paris où le tremblement de terre a été faiblement ressenti.

Des précédents?

Le séisme de ce vendredi est important sans être "rare". Plusieurs secousses du même type se sont déjà déroulées depuis le début du siècle. Le plus important et le plus marquant est celui qui a touché la commune d'Hennebont (Morbihan) qui avait fait de nombreux dégâts matériels. Autre précédent, plus récent, le séisme du Teil (Ardèche) en 2019, d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter.

Mais ces séismes n'avaient pas fait de victimes. Le dernier séisme meurtrier, de manière indirecte, date de 1967, une femme étant décédée d'une crise cardiaque en raison du tremblement de terre.

Une réplique

Sous les coups de 4h27, dans la nuit de vendredi à samedi, une réplique a été ressentie, toujours dans le même secteur, entre Niort et La Rochelle. Selon plusieurs sources, cette réplique est comprise entre 4,5 et 5,1 sur l'échelle de Richter.

La réplique a été ressentie en pleine nuit, réveillant de nombreux riverains et se faisant ressentir de la Bretagne à la Gironde.

Un blessé léger, de nombreux dégâts matériels

Dans les Deux-Sèvres, "un blessé léger a été pris en charge par les secours" et "des dégâts matériels nombreux ont été signalés dans le sud-ouest du département", a indiqué dans un communiqué la préfecture, précisant que "certains bâtiments ont pu être touchés (chutes de pierres, fissures)".

En Charente-Maritime, les premiers "éléments recueillis par les pompiers et les forces de l'ordre ne font état d'aucune victime", a assuré la préfecture:

"En revanche, de nombreux dégâts matériels de type fissures ont été signalés sur des bâtiments et 1.100 foyers sont actuellement privés d'électricité, une ligne haute tension ayant été touchée", a-t-elle ajouté.

Les pompiers de Charente-Maritime, "confrontés à un nombre important d'appels", ont publié un communiqué demandant à "contacter les secours seulement par nécessité d'urgence". En Loire-Atlantique, "le séisme a généré plus d'une centaine d'appels sans aucune intervention", selon les pompiers.