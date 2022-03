Pizza Buitoni : une petite fille dans le coma, ses parents témoignent

Une petite fille de 6 ans, Bérénice, est hospitalisée dans le coma après avoir mangé une pizza Buitoni le 16 mars. Ses parents, Mickaël et Leslie, se confient à RMC. "On n’a plus de vie, confie la maman. On passe nos journées à l’hôpital. On rentre pour voir un peu notre grande fille, le matin et le soir. J’y retourne après manger, jusqu’à minuit. Le matin, au réveil, c’est pour elle. La journée, c’est pour elle. On n’a envie de rien, on ne fait plus rien. On était une famille très soudée, très unie. On était très heureux tous les quatre. Ça fait dix jours qu’on ne l’a pas serrée dans nos bras. Je ressens le vide tous les jours. Vivre à la maison, c’est un cauchemar."

On ne peut pas faire grand-chose, explique Mickaël. On la soutient, on lui parle, on lui raconte des histoires, on lui fait des bisous… On discute entre nous, à côté d’elle, pour qu’elle entende nos voix. On l’embrasse, on la chouchoute."