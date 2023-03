+9% en un an: une voiture volée toutes les 4 minutes en France

L'observatoire Coyote Secure a rendu ses conclusions pour 2022: les vols de voitures repartent à la hausse en France.

Les vols de véhicules ont augmenté de 9% l'an dernier en France, avec 133.800 cas recensés par l'observatoire Coyote Secure. Ca signifie un véhicule volé toutes les 4 minutes.

"C'est une véritable rupture avec la tendance à la baisse ou à la stabilisation des vols ces dernières années", selon l'étude.

Parmi les régions les plus touchées, on retrouve sur le podium l'Île-de-France, devant Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Avec une hausse de 11% des vols l'an dernier, la région Auvergne-Rhône-Alpes rejoint ce podium peu glorieux.

A elles seules, ces trois régions représentent plus de la moitié des vols de véhicules en France. L’augmentation est aussi très sensible dans des régions habituellement peu touchées: +29% en Bretagne par exemple.

Quels sont les modèles plus volés ?

Les SUV restent les véhicules les plus recherchés par les voleurs, mais la hausse la plus significative sur un an concerne les modèles hybrides, dont le risque de vol augmente de plus de 40% en 2022.



Ils sont particulièrement convoités pour leurs pots d'échappement qui contiennent des métaux rares comme le rhodium, dont le cours a bondi ces derniers temps. Après la Prius en 2021, c'est un autre modèle de Toyota, le SUV RAV4, qui a ainsi fini premier du classement des voitures les plus volées en 2022 publié par Auto Plus.



Autre cible privilégiée des voleurs: les véhicules professionnels. Voitures de sociétés et utilitaires ont ainsi un risque de vols près de deux fois supérieur aux véhicules particuliers. Les deux plus volés étant deux véhicules de la marque Toyota: le RAV4 et la Prius.