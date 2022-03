"Ce sont leurs décisions": le gouvernement laisse le choix aux entreprises françaises en Russie

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a expliqué ce jeudi sur RMC que, tant que les entreprises françaises respectent les sanctions mises en place, elles peuvent librement choisir de poursuivre leur activité ou non en Russie.

Plusieurs entreprises françaises ont décidé de quitter la Russie en répercussion à l'invasion de l'Ukraine débutée il y a un mois. Mais certaines ont au contraire choisi de poursuivre leur activité.

Leroy Merlin et Auchan ont par exemple de nouveau assuré cette semaine qu'ils ne fermeraient pas leurs magasins en Russie, arguant qu'une fermeture symbolique serait belle mais conduirait à une terrible casse sociale pour les salariés.

Gabriel Attal: "Nous demandons aux entreprises françaises d'appliquer les sanctions décidées"

L'exécutif l'assure, tant que ces entreprises respectent les sanctions mises en place, elles peuvent continuer leur activité en Russie.



"Des sanctions ont été décidées. Nous demandons aux entreprises françaises d'appliquer les sanctions décidées, qui sont notamment de ne pas faire de nouveaux investissements en Russie. (...) Certaines décident d'elles-mêmes de se retirer de la Russie, ce sont leurs décisions propres", résume Gabriel Attal ce jeudi dans "Les Grandes Gueules" sur RMC.

"A chaque fois qu'on décide une sanction, on se demande si ça va rendre la guerre plus chère pour Poutine", poursuit le porte-parole du gouvernement, qui confirme que l'objectif est que le président russe soit découragé économiquement de poursuivre son offensive militaire. "On espère que ça arrivera, on fera tout pour que ça arrive", conclut-il.