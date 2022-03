Carburants: pourquoi certaines stations n'appliqueront pas la remise dès le 1er avril

INFO RMC. Certaines stations-service ne seront pas prêtes à mettre en place dès le 1er avril la ristourne de 15 centimes par litre d'essence promise par le gouvernement. Notamment parce que ce sont les grossistes et non les pompistes qui feront l'avance. Il faudra donc attendre le remplissage des cuves.

La ristourne de 15 centimes par litre d'essence acheté, promise par le gouvernement, doit entrer en vigueur le 1er avril. Mais selon les informations de RMC, toutes les stations ne vendront pas de l'essence remisée dès le 1 avril à minuit, confie une marque de grande distribution.

Mais ça sera quand même la grosse majorité, espère un représentant des stations-service. Et pour cause, ce sont finalement les fournisseurs, les 380 grossistes en France, et non pas les pompistes, qui feront l'avance des 15 centimes avant d'être remboursés par l'Etat.

Les prix avec ristourne affichés à la pompe

Il faudra donc que les cuves de la station-service où vous avez vos habitudes soient vides avant d'être approvisionnées avec de l'essence remisée, pour que vous puissiez en acheter.

Et contrairement à ce qu'avait annoncé Jean Castex, les montants affichés sur l'écran de votre pompe et à l'entrée de la station seront les prix avec les 15 centimes de moins. Mais pour que vous n'oubliez pas que le gouvernement met la main à la poche, une mention ou un sticker précisant la ristourne, sera ajouté sur votre ticket de caisse.

