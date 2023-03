"En une heure, j'ai vu 146 prélèvements": des clients de la banque Nickel alertent après des fraudes

Des milliers de clients de la banque Nickel alertent sur des fraudes aux prélèvements suspects, qui coûtent pour certains jusqu'à 4.000 euros.

Nickel, c’est une alternative aux banques classiques. C'est l’équivalent d’un compte qui peut être ouvert sans conditions de ressources, sans découvert ni crédit, et directement chez un buraliste. Éric est l’un de leurs 3,5 millions de clients en France. En juillet dernier, un soir, il regarde ses relevés, comme il a l'habitude de le faire, et remarque des lignes de débit invraisemblables, qui ne correspondent en rien à ses dépenses.

"En une heure, j'ai vu 146 prélèvements aux alentours de 80 centimes. J'ai dans un premier temps appelé la banque, fait opposition à ma carte et après j'ai déposé plainte et fait des rappels à la loi mais c'est resté sans retour", raconte-t-il à RMC.

De nombreux clients floués

Au total, il y en a pour près de 90€. Et pour Éric, c’est beaucoup, il touche l’Allocation Adulte Handicapé et vit avec moins de 1.000€/mois. Mais la banque Nickel, qui appartient à 95% à la BNP, refuse de le rembourser, parle d’un problème commercial et conseille à Éric de contacter le commerçant… Un commerçant qu’il ne connaît pas, puisque c’est une fraude.

Et Éric n'est pas le seul. Sept auditeurs ont alerté RMC ces derniers mois. Tous clients chez Nickel, ils dénoncent des refus de remboursement à la suite de fraudes.

Et en quelques clics sur internet, on trouve des tas de forums qui décrivent les mêmes cas de figure. Un groupe sur Facebook réunit même 16.000 clients qui s’estiment lésés, pour des montants allant jusqu’à 4.000 euros.

Les litiges sont si nombreux que l’association UFC-Que choisir, saisie par des consommateurs, a porté plainte en juin dernier contre Nickel et 11 autres banques pour pratiques commerciales trompeuses.

Nickel finit par rembourser Eric

"Bien souvent, les banques répondent que le consommateur a été négligeant ou qu'il avait validé le paiement sans en apporter la preuve", explique à RMC Matthieu Robin, expert banque-assurance chez UFC-Que Choisir.

"Pour nous, c'est une pratique commerciale tout à fait détestable dans la mesure où les banques ont l'obligation de démontrer que le consommateur a été négligeant ou est à l'origine du paiement. Si elles ne le font pas, elles sont dans l'illégalité. C'est un préjudice important pour les consommateurs qui se croient sans droit alors que la réglementation est censée être bien faite", ajoute-t-il.

Contactée par RMC, Nickel rejette la faute sur les clients et invoque des négligences, pour expliquer les refus de remboursements. Mais elle n’apporte pas la preuve de ces négligences, alors que la loi l’y oblige donc.

Mais grâce à l'intervention de "RMC s’engage pour vous", notre auditeur Éric a été remboursé de ses 90€ mercredi, avec huit mois de retard tout de même. Interrogée sur d'éventuels pénalité de retard en faveur d'Éric, la banque est pour l'instant restée aphone.

RMC s'engage pour vous

Pour contacter notre cellule : rmcpourvous@rmc.fr