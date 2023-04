"En une journée, j'ai tout perdu": les cas de fraudes aux comptes bancaires Nickel se multiplient

RMC révèle, ce vendredi, de nouveaux cas de fraudes aux comptes bancaires Nickel, notamment via des mails d'hameçonnage. La banque indique ne pas "avoir d'inquiétude particulière" sur l'ampleur de cette fraude.

Comme démontré dans une enquête RMC jeudi dernier, des milliers de clients de Nickel, une banque alternative (sans conditions de ressources, sans découvert ni crédit), alertent sur des fraudes aux prélèvements suspects sur leur compte. Des litiges si nombreux qu'un groupe Facebook a été constitué et que l'association UFC-Que choisir a porté plainte en juin dernier. Depuis cette enquête, "RMC s'engage pour vous" croule sous les messages d'auditeurs. En une semaine, nous avons reçu 40 alertes d'auditeurs. Un chiffre qui continue d'augmenter heure après heure.

Tous racontent la même histoire. Ils ont remarqué des prélèvements frauduleux sur leur compte en banque où des arnaqueurs se sont fait passer pour leur banque en ligne. Le préjudice, qui se passe en trois, quatre, cinq prélèvements, ou plus, peut aller de quelques centaines d'euros à plus de 27.000 euros. En moyenne, les auditeurs rencontrés évoquent des sommes comprises entre 1.000 et 2.500 euros. D'un petit Smic à un gros salaire, envolé en quelques instants. "En une journée, j'ai tout perdu", raconte une cliente rencontrée par RMC.

Une fraude au mail hameçon massive?

Avec ces arnaques, les vies sont chamboulées. Sandrine, auxiliaire de vie à mi-temps, s'occupe de personnes âgées. Le matin du 23 décembre, elle reçoit un mail l'invitant à mettre à jour son compte Nickel. Elle s'exécute.

Quelques heures plus tard, en regardant son relevé, elle s'aperçoit que 1.665 euros se sont envolés, en cinq virements différents. Sandrine a été victime de "phishing" (ou "hameçonnage" en français), ces mails frauduleux usurpant l'identité d'une entreprise connue pour obtenir des renseignements personnels.

"Ça représente un salaire et demi. Je n'avais plus rien, il me restait 80 euros sur mon compte" raconte celle qui n'a pas pu payer son loyer à cause de cette arnaque.

À la veille de Noël, elle dit avoir "été obligée de demander à (son) fils de (l')aider financièrement". "Quand on a un enfant qui est étudiant et à qui on doit demander 'est-ce que tu peux me prêter de l'argent?', c'est très très dur", confie-t-elle.

Pas de remboursement de la banque

Juste après la fraude, elle a fait opposition sur sa carte et a appelé le service client de la banque Nickel. Mais celui-ci refuse de la rembourser: "Ils m'ont dit 'Mais Madame, vous avez surement cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas'."

"Leur réponse, c'est que c'est de ma faute, que j'ai été négligente. Quand j'achète, ils m'envoient un code et là je n'ai eu aucun code, je n'ai validé aucun achat."

Sauf que si vous êtes victime d'une fraude sur votre compte, la banque est tenue de vous rembourser. C'est la loi. Si elle refuse de le faire, elle doit motiver cette décision et prouver une "négligence grave" de votre part.

Parmi les cas de négligence grave, on peut citer, par exemple, un mail très mal écrit ou bourré de fautes d'orthographe. En l'occurrence, nous avons analysé le mail reçu par Sandrine, et l'escroquerie est quasi indétectable.

Extrait du site du ministère de l'Économie sur la fraude à la carte bleue :

"Pour être remboursé, vous devez signaler la fraude à votre banque au plus tard 13 mois après la date de débit. Ce délai est de 70 jours si l’établissement du bénéficiaire du paiement se situe hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. La banque doit vous rembourser immédiatement la somme débitée et les éventuels agios. Aucune assurance spécifique n’est nécessaire pour bénéficier de cette disposition légale."

Des dossiers rééxaminés et un remboursement

Hormis Nickel, un service de comptes en banque détenu par BNP Paribas et la Confédération des buralistes, plusieurs banques jouent sur cette notion de négligence grave pour ne pas rembourser les clients. C'est pour cette raison que l'UFC-Que Choisir a porté plainte en juin dernier pour pratiques commerciales trompeuses contre Nickel et 11 autres établissements bancaires.

Concernant les auditeurs victimes de fraudes évoqués dans notre première enquête, Nickel s'est engagé à réexaminer leurs dossiers. Pour Eric, qui touche l'allocation adulte handicapé, vit avec moins de 1.000 euros par mois et avait perdu 90 euros en 146 prélèvements, a fini par reconnaître son erreur. La banque va lui verser des pénalités de retard de 11 euros.

Si vous êtes victime d'une fraude sur votre compte Nickel, et que vous êtes en désaccord avec la décision de la banque, vous pouvez faire une réclamation par courrier, ou directement sur le site de la banque en ligne. Sur l'ampleur de ces fraudes, la banque répond qu'elle n'a pas d'inquiétude particulière. Elle nous assure que 15 à 20% de ses effectifs sont dédiés à la sécurité, et qu'elle fait sans cesse évoluer ses procédures.

