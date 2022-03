Les Français sont-ils mauvais en épargne?

En ces temps difficiles où tout le monde ne peut pas épargner, il faut faire preuve de rigueur pour réussir à mettre de côté. Il semblerait pourtant qu’en France, cela ne soit pas toujours la norme.

Pendant la crise sanitaire, ce sont au total 180 milliards d’euros qui ont été épargnés par les Français. En fait, 77% d’entre eux ont simplement continué d’alimenter leur compte courant ou produits d’épargne traditionnels, à l’image du Livret A ou de leur assurance-vie. Ceux-ci n’ont pas particulièrement cherché de solutions plus rémunératrices, selon les conclusions de l’enquête spécifique de l’IFOP pour le courtier en ligne Sicavonline.

Selon cette même enquête, environ 3 Français sur 10 n’auraient absolument aucune idée du taux de rendement de leurs placements. Enfin, 57% de ceux qui le savent bénéficieraient en réalité d’un retour sur investissement compris entre 0 et 4%... Soit pas grand-chose.

Même raisonnement sur le long terme

Les Français ne seraient pas plus précautionneux s’agissant de la préparation de leurs retraites. Cette fois-ci, c’est la Drees (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques) qui estime qu’ils ne s’intéresseraient à leur âge de départ et au montant de leur pension qu’à 58 ans et demi en moyenne. Assez tardivement donc, lorsque l’on sait que l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans.

Une préoccupation un peu tardive, surtout lorsque l’on sait que les meilleurs placements sont ceux qui s’inscrivent sur le long terme, à commencer par les actions. Dommage, lorsque l’on sait qu’avec 11% d’intérêts par an, les actions mondiales placées sur 30 ans sont –avec l’or- de loin la meilleure solution.