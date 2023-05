Fraude à la carte bancaire: des mesures pour faciliter les remboursements

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre détaille les mesures décidées pour mieux prévenir et gérer les cas de fraudes à la carte bancaire.

Bonne nouvelle pour les victimes de fraude à la carte bancaire: il devrait être plus facile de se faire rembourser par les banques. Jusqu’à maintenant, les banques avaient tendance à considérer que l’authentification forte demandée à leurs clients pour s’assurer que l’utilisateur d’une carte bancaire est bien celui qu’il prétend être, via la connexion sur une application mobile ou l’envoi d’un code par SMS par exemple, était quasiment infaillible. Et donc, quand les clients signalaient une fraude, il était fréquent que les banques mettent en doute leur parole et refusent le remboursement.

Mais les banques et les associations de consommateurs se sont entendues sur 13 recommandations à destination des banques, de leurs clients, des opérateurs téléphoniques, afin de mieux prévenir et mieux gérer les cas de fraudes, a annoncé ce mardi la Banque de France.

Le dossier doit être instruit en 24 heures

En cas de remontée d’une victime, il appartient désormais à la banque d’instruire le dossier en moins de 24 heures. Si elle n’est pas en mesure de conclure que la fraude vient du client lui-même ou que ce dernier a fait preuve d’une négligence grave, elle devra procéder au remboursement immédiat.

Lorsque le paiement n’a pas fait l’objet d’une authentification forte, comme pour les paiements sur internet de faible valeur ou en dehors de l’Union européenne, les établissements bancaires sont invités à rembourser sans délai les opérations contestées par les clients.

Parmi ces 13 recommandations, lesquelles sont à retenir pour les clients des banques? Ne jamais authentifier des transactions dont on est pas à l’initiative. Ne jamais communiquer mots de passe et codes confidentiels ou la moindre information bancaire à des tiers, même au banquier, encore moins par mail ou téléphone. La banque ne demande jamais ce genre d’informations.