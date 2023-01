Au 1er février, le taux du livret A passera de 2 à 3%, a annoncé Bruno Le Maire ce vendredi.

Le taux du livret A passera de 2 à 3% au 1er février, a annoncé ce vendredi sur France 2 le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Le livret d'épargne populaire, le LEP, réservé aux ménages les plus populaires, va lui voir son taux passer de 4,6% à 6,1%, a ajouté le ministre: "Nous serons le seul pays en Europe qui proposera à ses compatriotes un livret d'épargne garanti à un taux supérieur à l'inflation", s'est-il félicité.

Bruno Le Maire a suivi les recommandations du gouverneur de la Banque de France qui préconisait de porter le Livret A à 3%, un niveau sans précédent depuis 2009 mais toujours inférieur à l'inflation, qui a atteint 5,9% au mois de décembre.

Le livret A est le placement "préféré" des Français. Crée en 1818 pour éponger les dettes des guerres napoléoniennes il est connu et compris de tous les Français et il est garanti: on est sûr de pouvoir récupérer son argent. Il est facile à ouvrir et à fermer et défiscalisé. Plus de 56 millions de Français possèdent un Livret A pour un encours moyen de 6.500 euros.