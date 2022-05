Les Français donnent une note moyenne de 6,8/10 à leur vie

L'INSEE a demandé aux Français de noter leur vie: leur vie actuelle et dans son ensemble, leurs loisirs, leurs relations d'amitié, leur vie de famille. RMC s'est plongé dans ce bulletin de notes et c'est très instructif sur comment les Français ressentent la période actuelle.

Est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu qui consiste à mettre une note à sa vie? Et bien l’Insee l’a fait. Ainsi, la note moyenne que les Français donnent à leur vie est de 6,8/10, soit une légère baisse par rapport à 2019, lors de la dernière parution de ce baromètre. La pandémie est passée par là.

Premier constat: les hommes sont en moyenne plus heureux que les femmes, surtout après 50 ans. Deuxième constat: plus on est jeunes, plus on est heureux. Les jeunes hommes de moins de 25 ans se mettent 7,4/10, la femme de plus de 75 ans se met 6,5/10.

Ces notes sont données dans l'enquête pour l’ensemble de sa vie, de son œuvre. Quand on demande aux Français la note qu’ils mettent à leur vie actuelle (une autre question de cette enquête), le résultat donne une note un peu plus élevée : 7,3/10.

La vie de famille rend les Français heureux, les loisirs moins

Mais alors, qu’est ce qui rend les Français le plus et le moins heureux? Ce qui les rend le plus heureux, c’est de loin la vie de famille, les relations entre amis : ils se mettent en moyenne 8,1/10. 48% mettent plus de 9/10, 13% seulement mettent moins de 6/10.

Ce qui les rend les moins heureux, ce sont les loisirs : 34% notent en dessous de 6/10, 22% seulement mettent plus de 9/10. La faute en partie à la crise sanitaire qui a fabriqué beaucoup de frustrations.

Ils ne sont pas si mécontents de leur logement; 18% seulement mettent moins de 6/10. Quant à leur travail, ce n’est ni l’enfer ni le paradis : 25% mettent moins de 6/10, 21% mettent plus de 9/10.