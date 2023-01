Plan d’épargne retraite: pourquoi c’est le nouveau placement chouchou des Français

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre se penche sur le succès du plan d’épargne retraite.

Il va peut-être falloir songer à préparer soi-même sa propre retraite. Car les futurs retraités toucheront une pension nettement plus faible que leurs ainés au regard de leur effort de cotisation.

Le plan d’épargne retraite (PER) est le nouveau placement chouchou des Français pour préparer leurs vieux jours. Il a été lancé en 2019. Et plus de six millions de personnes en bénéficient alors que l’objectif était de 3 millions fin 2022.

Comment ça fonctionne? Le plan d’épargne retraite Individuel est une enveloppe d’épargne de long terme destinée à financer la retraite.

Ce plan est accessible à tout le monde, quel que soit son statut (salarié, indépendant, fonctionnaire). Il peut être souscrit dans la plupart des établissements bancaires.

Les versements sont libres (ponctuels ou réguliers). Vous ne touchez l’argent qu’au moment du départ en retraite, même s’il y a des possibilités de déblocage anticipé.

Une réduction d’impôts

Pourquoi un tel succès pour le PER? Parce qu’il coche les cases que les Français adorent en matière d’épargne: préparer sa retraite et réduire ses impôts puisque les cotisations peuvent être déduites du revenu imposable dans certaines proportions.

Et parce qu’il est bien plus flexible que ses prédécesseurs. L’avantage majeur de ce nouveau contrat est que, à partir du départ en retraite, il laisse le choix de sortir en rente (comme les Perp et Madelin existants), mais aussi en capital, et même de panacher ces deux modes de sortie.