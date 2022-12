Prime de Noël: quel montant, qui va la toucher et quand

Les ménages bénéficiaires de minima sociaux vont recevoir la prime de Noël à partir du 15 décembre. Pour ceux qui touchent le RSA, le montant varie en fonction de la composition de la famille et commence à 152,45 euros. Pour les autres minimas sociaux, le montant est unique.

Pour l'année 2022, la prime de Noël sera versée à partir du 15 décembre. Prévue pour aider les foyers les plus modestes, elle est distribuée aux ménages bénéficiant des minima sociaux, dont le RSA, sous réserve de parution du décret.

Pour ceux qui touchent le RSA, il faut avoir perçu cette prestation au mois de novembre ou au mois de décembre 2022.

Le montant de la prime dépend de la composition familiale du foyer. Elle varie en fonction du nombre d'enfants et si une personne vit seule ou en couple.

Aucune démarche à effectuer

Une personne sans enfant touchera 152,45 euros et un couple sans enfant, 228,67 euros. Une personne seule avec un enfant aura 228,67 euros et un couple avec un enfant, 274,41 euros. Une personne seule avec deux enfants recevra 274,41 euros et un couple avec deux enfants 320,14 euros etc.

Pour les autres minima sociaux, comme l'Allocation de solidarité spécifique (ASS), c'est Pôle Emploi qui devrait se charger du versement. Le montant de l'aide devrait être de 152,45 euros

Il est à noter qu'une seule prime est versée par foyer. Il n'y a aucune démarche à effectuer, elle sera distribuée automatiquement.

"Elle est attribuée de manière automatique. Il n’y a aucune démarche à effectuer pour la percevoir", confirme la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf).

Versée par les caisses d’Allocations familiales (Caf), la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (Ccmsa) et Pôle Emploi, elle ne nécessite en effet aucune action de la part des bénéficiaires. Pour en bénéficier, il suffit d’avoir des droits au Rsa ouverts au mois de novembre ou de décembre. Les organismes concernés font alors le nécessaire." Si vous percevez le Rsa pour la première fois en décembre, vous toucherez la prime de Noël en janvier.