Taxe foncière: les premiers avis arrivent, les fortes hausses passent mal

A la hausse dans de nombreuses villes, la taxe foncière va impacter des ménages déjà confrontés à l’inflation depuis plusieurs mois.

C'est une douloureuse information qui attend les propriétaires à partir de ce mercredi. Les avis de taxe foncière arrivent sur les espaces personnels du site impots.gouv.fr. Et ils s'annoncent particulièrement salés cette année. La taxe foncière subit une hausse minimum de 7,1%, du jamais-vu depuis 36 ans, d'après l'Union nationale des propriétaires. Une augmentation liée à l'inflation, mais à laquelle il faut ajouter une hausse des taux communaux... Une commune française sur cinq l'a augmenté, selon l'Association des maires de France. Et cette hausse est très conséquente: +59,1% à Paris d'après le cabinet FSL, spécialisé dans l'information financière des collectivités, +24,4% à Grenoble, +18,5% à Bobigny…

A Meudon, la taxe foncière augmente de 35% cette année. "Ça va être plus de 3.000 euros pour nous. C’est beaucoup, surtout actuellement où tout augmente. C’est forcément un trou dans les différents budgets, moins de vacances, l’habillement…", regrette Isabelle, une mère de famille. Pour Georges, un autre habitant de Meudon, cette hausse représente "1.000 euros de plus, un mois de retraite". Cet ancien boucher est très remonté: "Ça devrait être interdit. C’est n’importe quoi. On ne sait pas réduire les dépenses, même au niveau des municipalités. On donne tout et on reprend tout".

Mais à la mairie, on répond qu’on n’a pas le choix pour équilibrer les finances. "C’est une décision difficile politiquement mais qui a été prise dans un contexte plus global d’augmentation structurelle de tous les coûts de la collectivité, explique Anne-Lise Mathieu, directrice générale adjointe à la mairie de Meudon. La cantine, les crèches… Sans diminution de service, on ne pouvait pas faire autrement que de trouver de nouvelles recettes." Pour les maires, augmenter la taxe foncière, c'est surtout compenser la suppression de la taxe d'habitation et la baisse des dotations de l'Etat.

"Tout le monde va être perdant"

Au bout du compte, prévient le président de l’association Contribuables associés, Benoit Perrin, ce sont tous les Français qui ressentiront l’impact de cette hausse de la taxe foncière. "Ce sont uniquement les propriétaires qui vont financer les collectivités locales, pour aller vite, indique-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce mercredi sur RMC et RMC Story. Mais comme ils vont payer plus de taxe foncière, ils vont très probablement répercuter une partie de la hausse sur les loyers, donc tout le monde va être perdant."

Le parti-pris : Taxe foncière, +7,1% minimum cette année - 30/08 4:11

Et au-delà de la seule taxe foncière, il dénonce le poids total des prélèvements fiscaux. "On est arrivé à un niveau d’imposition qui est tout à fait délirant, souligne Benoit Perrin. Les contribuables n’en peuvent plus, les particuliers comme les entreprises. Le président de la République parle de 50 milliards de baisses d’impôts. Mais il y a un indice qui fait office de juge de paix. C’est le taux de prélèvement obligatoire de l’Insee, qui indique que les Français n’ont jamais été autant taxés. On a un taux rapporté au PIB qui est de 45,4%. La pire année, c’est 2013, à 44,9%. Donc on est encore plus taxé que sous François Hollande. Dire qu’il y a une baisse d’impôt, c’est un mensonge."