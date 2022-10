"Tout a disparu": la banque ING ferme, une centaine de clients à la recherche de leur argent

De nombreux anciens clients d'ING sont à la recherche de leur argent après le départ de la banque en ligne néerlandaise de France. Selon les informations de RMC, une centaine de clients lésés vont être associés à l'action collective qui va être lancée contre ING.

En mai dernier, la banque en ligne néerlandaise ING annonce qu’elle quitte la France et met fin à toutes ses activités sur notre territoire. Et c’est dans la presse que Claude, 82 ans, l’apprend. Dans la foulée, elle constate que son argent a disparu.

Depuis la fermeture de ses comptes par ING début août, les 370.000€ qu’elle détenait, les économies de toute une vie, se sont envolés. La nouvelle banque qu’elle a choisie, LCL, n’a jamais reçu de transfert de la part d’ING.

"Tout a disparu. Et je n'ai aucune information. C'est ça le pire, c'est de ne pas savoir où c'est. J'ai eu tous mes prélèvements rejetés. Cela me perturbe beaucoup. A mon âge, être mauvais payeur, je l'ai gros sur le cœur".

Claude, qui vit seule et est veuve depuis deux ans, peut compter sur le soutien de sa fille Delphine, qui remue ciel et terre pour trouver une solution.

"On ne peut pas faire ça à des gens de 82 ans, c'est inhumain, confie cette dernière. Mes parents ont toujours été très précautionneux, ils ne veulent pas être à la charge de leurs enfants. C'est un matelas qu'ils se sont constitués et aujourd'hui, on ne sait pas où c'est. J'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai pas le morceau".