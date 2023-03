Repas au travail: près d’un salarié sur deux apporte à manger au moins une fois par semaine

Dans "Charles Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre se penche sur une étude sur le repas au travail, qui montre que près d’un salarié sur deux apporte à manger au moins une fois par semaine.

Aujourd'hui, 48% des salariés apportent au moins une fois par semaine leur repas au travail, contre 31% en 2021, selon l'enquête Speak Snacking. Donc presque un sur deux. Et si l’on croit une autre enquête réalisée par le Credoc, en Ile-de-France, c’est un Français sur quatre qui vient tous les jours au travail avec sa gamelle.

La formule des gamelles au travail séduit un peu plus les femmes (52%) que les hommes, et un peu plus les 25-34 ans (56%). Au fil des années, c’est un chiffre qui ne cesse d’augmenter. Pour quelles raisons?

Le télétravail, l’une des explications

Il y a eu d’abord la méfiance croissante envers les plats préparés (vache folle dans les années 1990, viande de cheval dans les lasagnes en 2013). Puis le souci de manger une cuisine plus saine que le snacking qui composait souvent les déjeuners du midi.

Puis il y a eu la pandémie, la montée en puissance du télétravail, le travail deux jours par semaine au bureau dans beaucoup d’entreprises. Quand on revient au bureau, on n'a pas forcément l'ensemble de ses collègues, avec lesquels on avait l'habitude de déjeuner. Les gamelles consommées sur le lieu de travail ou à côté du bureau, sont aussi devenues possibles avec la mise à disposition de micro-ondes en entreprises.

Et enfin, l’inflation. Les deux tiers des adeptes des gamelles au travail le font pour maîtriser leur budget, selon l’enquête Speak Snacking.