Secteurs, postes... Qui va profiter au mieux des hausses de salaires en 2023?

Les entreprises prévoient d'augmenter les salaires de 3,3% en moyenne en 2023, malgré une inflation à 6%. Mais tous les secteurs et les postes ne seront pas augmenté de la même manière.

Les premières prévisions pour 2023 indiquent que les entreprises françaises prévoient une augmentation moyenne de 3,3% des salaires, soit 1 point de pourcentage de plus que l'augmentation réelle de 2,3% de 2021 et 0,2 point de pourcentage de plus que l'augmentation moyenne de 3,1% accordée en 2022, selon le cabinet WTW.



Cela peut paraître peu avec une inflation à 6%. Mais c’est une équation compliquée pour les entreprises: d’un côté, elles font face à des difficultés de recrutement historiques, qu’il s’agisse d’embaucher ou de garder leurs salariés. De l’autre elles sont confrontées à une augmentation de leurs coûts d’approvisionnement et de ralentissement des commandes.



Au total un tiers des entreprises, 35% d’entre elles, ont revu ou vont revoir à la hausse le budget des augmentations générales. Avec deux priorités : les plus performants et les bas salaires, une priorité pour 6 entreprises sur 10.

Des augmentations différentes selon les postes et les secteurs

Les secteurs les plus dynamiques en termes d’augmentations salariales prévisionnelles pour 2023 sont le secteur de la finance (3,7%), des fintech et des nouvelles technologies (3,6%), ainsi que celui des médias (3,5%). D’autres secteurs d’activités adoptent une approche plus conservatrice tels que le secteur de l’agroalimentaire (2,5%), des loisirs et de l’hôtellerie (2,7%) et de la banque (2,8%).



Les managers et cadres seront les mieux lotis (+3,1% en 2022, +3,3% en 2023), devant les employés et techniciens (+3% et +3,3%), les dirigeants (+2,8% et + 3,2%) et les ouvriers (+2,8% et +3%).