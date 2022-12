Allemagne: les images folles de l'explosion d'un aquarium géant dans le hall d'un hôtel de Berlin

Un aquarium de 14 mètres de haut situé dans le hall d'un hôtel de Berlin en Allemagne, a explosé ce vendredi matin faisant deux blessés et entraînant l'évacuation de l'établissement.

Des images impressionnantes. L'aquarium géant d'un hôtel de Berlin a explosé ce vendredi matin blessant deux personnes et entraînant l'évacuation de l'établissement. Vers 5h45, une très forte détonation a retenti dans le hall du Radisson Hotel de la capitale allemande, a assuré la police, détruisant l'aquarium de 16 mètres de haut et 11,5 mètres de diamètre, qui contient 1 million de litres d'eau et 1500 espèces de poisson tropicaux.

"L'aquarium est endommagé et fuit", ont assuré les pompiers de Berlin sur Twitter alors que la façade de l'hôtel a également été endommagée et deux personnes blessées par des débris de verre, selon l'hebdomadaire allemand Bild. Dans la foulée, la rue du Radisson a été évacuée tout comme les occupants de l'établissement.

L'aquarium avant l'explosion © ICE Portal

De nombreuses images diffusées sur les réseaux sociaux montraient le hall de l'hôtel innondé après l'explosion du plus grand aquarium cylindrique du monde. "On habite à côté et notre immeuble a tremblé", a assuré une riveraine sur Twitter. "L'aquarium de mon hôtel a explosé en plein milieu de la nuit", a raconté un client de l'hôtel montrant des images des dégâts où de nombreux débris sont visibles.

La vétusté en cause?

"Au petit matin, vers 6 heures du matin, j'ai entendu une énorme explosion. Je n'ai même pas compris ce qui s'est passé. J'ai appelé une amie, et je suis allé dans sa chambre. De là, nous avons vu l'aquarium et tous les dégâts. Tout est inondé d'eau", a expliqué une cliente de l'hôtel à Bild.

Selon l'hebdomadaire, la vétusté de la structure qui peut se visiter de l'intérieur grâce à un ascenseur, pourrait avoir eu raison de l'aquarium entier, malgré une récente rénovation. Quant aux poissons, certains ont pu être sauvés et devraient être mis en sécurité dans un zoo.