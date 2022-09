Ouragan Ian: un requin aperçu dans les inondations en Floride

Un requin, complètement désorienté, a été aperçu ce mercredi dans la ville de Fort Meyers (Floride), inondée après le passage de l'ouragan Ian.

"Des alligators, des serpents et des ours"... les autorités de la Floride avaient prévenues: le passage de l'ouragan Ian pouvait désorienter la faune, en raison de conditions météorologiques extrêmes. Mais elles n'avaient pas prévues le passage de requins dans les innondations "catastrophiques" provoquées par cet ouragan impressionnant, l'un des "cinq plus forts ouragans ayant jamais frappé la Floride".

Entre courants et innondations

Sur les vidéos postées sur les réseaux sociaux, l'animal semble complètement désorienté dans les rues innondées de Fort Myers, une ville située à 20 km de la côte du Golfe du Mexique. L'animal est emmené au jeu, des courants et des innondations qui font de plusieurs mètres, de plus en plus loin, démontrant la force des de ce phénomène météorologique.

En Floride, Ian a été rétrogradé en tempête tropicale après son passage sur les côtes. 2,6 millions de foyers étaient toujours privés de courant jeudi matin. Les crues ont parfois dépassé les trois mètres et l'aéroport de Jacksonville a annoncé fermer pour la journée de jeudi. Les dégâts pourront être constatés une fois l'eau retirée, mais de nombreuses conséquences sont à craindre. Deux morts sont déjà à déplorer, des arbres arrachés, des poteaux électriques renversés, ont été constatés. Face à l'ampleur des dégâts, le président américain Joe Biden a déclaré jeudi matin l'état de catastrophe naturelle majeure. Cette décision permettra de débloquer des fonds fédéraux additionnels pour les régions touchées.