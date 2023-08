Ours ou humain déguisé? Un zoo chinois contraint de démentir la rumeur d'une imposture

Un zoo chinois a été contraint de confirmer qu'un de ses ours était bel et bien un animal, après la publication sur internet d'images de l'ursidé se tenant sur ses pattes arrières, comme un humain.

Une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. On y voit un ours du zoo de Hangzhou (à l’est de la Chine) se tenant sur ses pattes arrières, comme un humain et interagir avec un groupe de visiteurs. Mais on voit aussi des replis de peau sur ses jambes arrières, pouvant donner l'impression d'un humain vêtu d'un costume en fourrure.

Depuis la publication de la vidéo, les commentaires vont bon train contraignant le zoo chinois à diffuser un communiqué. "Apparemment, vous n'avez vraiment pas beaucoup de connaissances sur moi", a écrit le zoo dans un communiqué humoristique, rédigé du point de vue de ce petit ours malais femelle.

Un ours malais ou "ours des cocotiers"

"Le directeur du zoo m'a appelée hier soir après le travail, pour me demander si je ne flemmardais pas et si je n'avais pas trouvé une bête à deux pattes pour me remplacer", y affirme l'ourse, nommée Angela.

"Certaines personnes pensent que la manière dont je me tiens debout est trop humaine (...) Donc je le répète encore une fois: je suis un ours malais! Pas un ours brun!"

Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, l'ours malais, également appelé "ours des cocotiers", a une fourrure rase et luisante de couleur noir ou brun-noir, avec un collier jaune orangé assez caractéristique.

C'est le plus petit ours du monde, avec une longueur allant généralement d'un mètre à 1 mètre 40. Il figure sur la liste des espèces vulnérables en raison de la déforestation et du commerce mondial d'espèces sauvages.