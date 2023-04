Pays-Bas: un "serial donneur" de sperme est le père de 550 enfants

Un quarantenaire néerlandais est accusé d'être un "serial donneur" de sperme et d'avoir enfanté des centaines d'enfants à travers le monde, en toute illégalité. Une plainte a été déposée contre lui.

"C'est pour rendre service". Telle est la justification de Jonathan, quarantenaire originaire de la Haye, père de 550 enfants aux Pays-Bas et à l'étranger à cause de dons de gamètes. Aux Pays-Bas, le don de sperme est pourtant réglementé: chaque donneur peut faire au maximum 25 enfants.

Sauf qu'au cours de ces 14 dernières années, Jonathan voulait tellement "rendre service" qu'il a menti. Il a réalisé des centaines de dons via des cliniques néerlandaises, européennes mais aussi grâce à la banque de sperme danoise Cryos qui fournit le monde entier.

Une plainte déposée

Jonathan est aussi passé, de manière totalement illégale, par internet, pour réaliser ses dons. C'est de cette manière qu'il rencontre une Néerlandaise âgée d’une trentaine d’années désireuse d'avoir une enfant toute seule. Il lui assure alors que ses dons de sperme n’ont engendré que six enfants.

Sauf qu'un an plus tard, la jeune maman va diner avec son bébé chez des amies. Elles aussi ont eu recours à un don de sperme et ont en vérité le même donneur. Elle décide alors de porter plainte. Une fondation néerlandaise qui protège les droits des petits issus de dons de gamètes a aussi déposer plainte contre Jonathan. Elle demande la destruction de son sperme stocké actuellement dans plus de 13 cliniques dans le monde.

En attendant, la précieuse semence continue à faire le tour du monde et le fameux donneur a comme idée de faire "entrer en contact les uns avec les autres, enfants et parents, comme dans une grande famille". "Ça serait formidable" a-t-il déclaré. Pas certain que cette cousinade soit une grande réussite.

