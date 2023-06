Comment le Russe Pavel Dourov, fondateur de Telegram, a-t-il pu obtenir la nationalité française?

Fondateur de l’application Telegram, le Russe Pavel Dourov a obtenu la nationalité française et a francisé son nom. Mais le mystère demeure sur les conditions de cette attribution.

Pavel Dourov, le fondateur russe de l’application de messagerie Telegram, a la nationalité française et a francisé son nom. Il a 38 ans, il est beau, il est extrêmement riche et il est effectivement français depuis peu. Né en Russie, il a fait ses études à Saint-Pétersbourg et à 22 ans, il a créé V Kontakte, une copie russe de Facebook. Énorme succès mais début des ennuis. Les autorités russes lui demandent de bloquer les comptes d'opposants comme Alexeï Navalny ou bien de communiquer les coordonnés d’activistes ukrainiens. Il refuse. La police perquisitionne chez lui, invente une fausse histoire d’accident de voiture. Pavel Dourov connaît son pays et sait ce qu’il risque. Alors, en avril 2014, il quitte la Russie soudainement, il rend son passeport, revend ses parts dans V Kontakte et entame une nouvelle vie de milliardaire, entre l’Europe, Dubaï et les Etats-Unis.

Puis il crée Telegram, la messagerie basée sur une totale confidentialité, qui permet d'échanger des messages indéchiffrables et qui s’autodétruisent. C’est de nouveau un énorme succès, mais aussi une l’objet d’une polémique. Telegram est utilisé par les trafiquants de drogues et les terroristes. Daesh s’en est servi pour revendiquer des attentats. Pavel Dourov, lui, répond que les PDG et les ministres s’en servent aussi, que le Vatican a une chaîne sur Telegram. Il affirme défendre avant tout la vie privée de ses utilisateurs, ce qui a fait de lui une star mondiale dans l’univers des réseaux sociaux.

Pavel Dourov est devenu Paul Du Rove

Depuis 2021, il a la nationalité française, en plus de la nationalité émiratie ainsi que celle d’un petit paradis fiscal des Antilles. Et l’année dernière, il a même demandé à changer de nom sur son passeport français. Pavel Dourov est devenu Paul Du Rove. C’est “Le Monde” qui raconte cette histoire et qui a enquêté pour savoir pourquoi et comment Paul Dourov a obtenu cette naturalisation. Il a bénéficié d’une procédure extrêmement rare dite de l’étranger émérite. Le gouvernement ou le président peuvent octroyer la nationalité à un étranger francophone qui a contribué au rayonnement de la France. Sauf que Pavel Dourov ne parle pas français et n’a rien fait pour faire rayonner la France. Au contraire, il lui est arrivé de faire des commentaires extrêmement sévères sur notre pays socialiste où l'on paye trop d'impôts. Alors qui lui a donné cette nationalité et pourquoi? Le Monde a cherché partout et n’a pas trouvé la réponse…