Couronnement de Charles III : ces Français qui ont fait le déplacement pour la cérémonie

A l'occasion du couronnement de Charles III, beaucoup de britanniques et de touristes, notamment Français, sont présents dans les rues de Londres pour cette première historique depuis 70 ans

God save the King ! Le roi Charles III sera couronné ce samedi. La cérémonie se déroule à l’abbaye de Westminster entre 12h et 14h. Pour l'occasion plus de 2000 invités sont conviés. Parmi eux, le président Emmanuel Macron ou encore l’épouse du président américain, Jill Biden. C'est beaucoup moins que les 8000 personnes conviées aux célébrations en l'honneur d'Elizabeth II, en 1953.

Le moment est historique pour de nombreux Britanniques mais aussi pour les touristes venus du monde entier. RMC a rencontré la famille de Jocelyne, 58 ans et Richard, 75 ans qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Ils sont accompagnés de leurs filles Cassandre et Ophélie en provenance de Proussy en Normandie.

Jocelyne savoure : "On serait resté en France, on aurait vécu ça normalement. Alors que là, on a l'impression de faire partie de l'Angleterre." La famille a tout prévu pour ce week-end. Ils sont venus en train, ont loué un appartement. Budget de l'opération : 1000 euros.

Richard s'amuse de sa proximité avec Charles III. En effet, les deux septuagénaires ont le même âge : "On est de la même promo !" en rigole Richard. Toute la famille, hormis deux enfants absents, a prévu de suivre la cérémonie depuis un écran géant dans Hyde Park.

Une cérémonie programmée à la minute près

C'est tout un spectacle auquel la famille normande va assister. Tout commence avec une première procession en carrosse du couple royal pour rejoindre l’Abbaye de Westminster où se déroulera la cérémonie du couronnement à partir de midi. Charles III prêtera serment et recevra l’onction le moment le plus sacré. Il sera aussi investi des regalia, les emblèmes de son rôle de monarque, de son pouvoir avec des couronnes, bagues et autres sceptres.

A l’issue de la cérémonie, c’est le "golden coach" (le carrosse d’or) qui attendra le Roi et la Reine. Ils s’y installeront pour une seconde procession accompagnés cette fois de 5000 membres des forces armées. Arrivés au Palais de Buckingham, Charles III et Camilla se posteront au balcon entourés des membres de la famille royale pour saluer la foule et y admirer une parade aérienne spectaculaire qui les attend avec plus de 60 avions déployés.