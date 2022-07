Mohammed ben Zayed, président des Emirats arabes unis, en France: une visite à fort enjeu

Le Cheikh Mohammed ben Zayed, nouveau président des Emirats arabes unis, est en visite d'Etat en France ce lundi. Une réception en grande pompe car l'enjeu, c'est l'approvisionnement en gaz et en pétrole.

Visite d’Etat du Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, nouveau président des Emirats arabes unis, en France ce lundi. Une réception en grande pompe, pour un pays qui pèse peu dans notre commerce extérieur.

Quand on regarde globalement, les Emirats arabes unis ne pèsent que 0,7% de nos exportations totales selon les douanes, ce qui en fait à peu près notre trentième client. Et 0,2% de nos importations, ce qui en fait notre cinquantième fournisseur.

Néanmoins, les EAU figurent parmi nos principaux excédents commerciaux dans le monde, avec le Royaume-Uni et Singapour. Et notre commerce avec les EAU est plus important qu’avec les autres pays de la région, compte tenu de leur rôle de hub régional. Les EAU accueillent le plus grand nombre d’implantations françaises au Moyen-Orient avec environ 600 filiales. Nos exportations sont principalement composées d’aéronautique et de produits de luxe. Nous achetons surtout du pétrole.

Un partenariat statégique

Mais il y a un enjeu crucial: notre approvisionnement en gaz et pétrole. La priorité pour la France aujourd’hui, c’est de diversifier ses sources d'approvisionnements afin de sortir de sa dépendance aux énergies russes: gaz, pétrole, et encore plus le diesel, puisque la Russie fournissait 10% du pétrole mais 25% du diesel consommé dans le pays.

Sera signé ce lundi un accord entre la France et les Emirats arabes unis pour la fourniture de diesel. L'accord ira bien au-delà de la fourniture d’hydrocarbures. Les deux pays vont signer un "partenariat énergétique stratégique global", qui comprend aussi un accord-cadre pour des investissements communs dans les renouvelables, le nucléaire et l'hydrogène.

Sur le même sujet Les Emirats arabes unis vont acheter 80 Rafale à la France pour 16 milliards d'euros

C’est un véritable rapprochement stratégique. Les Emirats arabes unis sont bien sûr membre de l’Opep, et de la coalition Opep+. Et c’est un pays très proche politiquement et géopolitiquement de l’Arabie saoudite. Ces deux pays sont ceux qui, au sein de l’Opep et de l’Opep+, ont les plus grandes capacités pétrolières inutilisées. Ce sont les plus à même de produire plus de pétrole si évidemment, ils le décident. Il n’est donc pas étonnant que ces deux pays soient très courtisés par de grandes puissances économiques et industrielles, dont les Etats-Unis, et la France.