Norvège: le chef du parti d'extrême gauche démissionne après avoir volé des lunettes

Filmé en flagrant délit de vol d’une paire de lunettes, le chef du parti d'extrême gauche norvégien a démissionné après avoir tenté de plaider une étourderie.

En Norvège, le chef du parti d'extrême gauche vient de démissionner... après un vol de lunettes. Il y a un mois, Bjornar Moxnes (41 ans) se rend à un mariage avec sa compagne. Il attend son avion dans l'espace "duty free" de l'aéroport d'Oslo. Il essaye une paire de lunettes de soleil, précisément des lunettes Hugo Boss d'une valeur de 107 euros. Il hésite un peu mais finit par les prendre et les poser sur son caddie avec ses affaires. Sauf qu'arrivé à la caisse, il glisse rapidement la paire dans sa poche... sans la payer. Un geste enregistré par les caméras de surveillance du magasin.

Très vite, un vigile lui demande des comptes. Bjornar Moxes ne nie pas, il paye les lunettes et l'amende de 250 euros. Sur Facebook, il évoque d'abord une étourderie, un oubli, tout en s'excusant. Puis la vidéo et son geste équivoque sont diffusés. Malgré ses excuses publiques, la machine s'emballe.

"J'ai fait quelque chose de mal et je dois en assumer les conséquences"

Moqueries, insultes, menaces ciblent Bjornar Moxnes, mais aussi ses proches et ses collaborateurs. Il y a deux jours, il finit par démissionner de son poste de chef du parti Rodt, rouge en norvégien, qu'il dirigeait depuis 11 ans. "J'ai fait une grosse erreur et la manière dont je l'ai gérée a empiré les choses. J'ai fait quelque chose de mal et je dois en assumer les conséquences" écrit-il sur un post Facebook. Actuellement en arrêt-maladie, il conservera tout de même son poste de député. En Norvège, il est impossible de renoncer à cette fonction en cours de mandat.