À peine ouverte, la billetterie pour le Hellfest 2023 prise d'assaut par les fans

Le Hellfest a ouvert sa billeterie pour l'édition 2023 ce mardi. En moins de deux heures, les fans du célèbre festival de métal ont le stock mis en ligne.

C’est ce mardi qu’ouvrait la billetterie pour l’édition 2023 du Hellfest, le célèbre festival de métal qui aura lieu du 15 au 18 juin prochain. Et le succès a été encore une fois au rendez-vous pour le festival. En effet, la billetterie a été prise d’assaut et toutes les places ont d’ores et déjà été vendues.

Pour cette première ouverture, la billetterie ne proposait que des pass quatre jours. La programmation de la 16e édition du festival qui se tient à Clisson (Loire-Atlantique) n’a pas du tout fuité. Pourtant, nombreux sont ceux qui se sont connectés amplement en amont pour éviter les problèmes habituels de file d'attente sur la billetterie et repartir avec les précieux sésames.

En 2022, le festival, qui s’était déroulé en pleine période de canicule en France, avait accueilli 400.000 personnes sur deux week-ends.