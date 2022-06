Canicule: ça va "cogner" au Hellfest, 450.000 spectateurs attendus

Près de 450.000 spectateurs sont attendus à Clisson, près de Nantes, pour le "Hellfest" qui débute ce vendredi. Avec l'épisode de canicule annoncé, les organisateurs et les services de secours sont sur le qui-vive.

Coup d'envoi du Hellfest ce vendredi. 450.000 spectateurs sont attendus à Clisson, près de Nantes, pour sept jours de concerts. Parmi les 350 groupes programmés, les Guns n'Roses, Scorpions, Deep Purple, Gojira ou encore Metallica. Le festival va devoir pourtant faire face aux températures caniculaires. 38 degrés à l'ombre ce vendredi, 41 samedi.

Après deux années sans festival, les fans de musique métal n'attendaient que cela, le retour du Hellfest. Depuis le début de la semaine, ils sont arrivés par milliers pour monter leurs tentes dans l'immense camping, où certains ressentent déjà les effets de la chaleur écrasante.

“Aujourd’hui, ça a déjà bien cogné. C’était raide, c’était dur. Cela va être compliqué d’aller voir les concerts entre 12 et 14h mais on va quand même le faire. Ça fait trois ans maintenant qu’on a les places donc on va le faire quand même”, insistent les festivaliers.