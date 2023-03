Creed III: la sortie du film provoque des bagarres dans plusieurs salles en France

Des bagarres ont éclaté en marge de certaines projections de Creed III, spin-off de la série Rocky sur le monde de la boxe.

La boxe inspire visiblement les spectateurs de Creed III. Le spin-off de Rocky, sans Sylvester Stallone, est le 9e opus de la série, et il a mis le feu aux salles de cinéma. Cela a commencé vendredi soir au Pathé Quai-d'Ivry dans le Val-de-Marne. Une bagarre a éclaté entre un spectateur et un vigile. Le tout filmé par des dizaines de téléphones portables et publié sur les réseaux sociaux.

Sur l'une des vidéos, on entend un spectateur s'amuser de "ce deuxième film", et on voit une spectatrice hors d'elle rappeler qu'il y a des enfants dans la salle.

Une vingtaine d'interpellations à Saint-Etienne

Dans le week-end, plusieurs incidents ont été signalés lors de la projection du film. Une personne a été interpellée à Thionville, en Moselle, et deux autres à Charleville-Mézières, dans les Ardennes.

À Saint-Etienne, une rixe a éclaté dans le multiplex Megarama du centre-ville. Un jet de bouteille a atteint un agent de sécurité. La séance a carrément été interrompue, et la salle évacuée. La police est même intervenue et une vingtaine de spectateurs ont été interpellés.

Sur le même sujet Rixes à Saint-Étienne et Charleville-Mézières lors de projections de Creed 3

C'est dans cette même salle qu'un projectionniste avait été grièvement blessé à la tête il y a deux ans. Il tentait de ramener le calme pendant la diffusion de Fast and Furious 9. Des débordements exclusivement limités aux films d'horreur et d'action.