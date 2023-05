Harry et Meghan impliqués dans une course poursuite "presque catastrophique" avec des paparazzi

Le prince Harry et Meghan Markle ont été impliqués dans une course poursuite "presque catastrophique" avec des paparazzi mardi soir. Ils auraient été chassés pendant plus de deux heures.

"Presque catastrophique": Meghan Markle, la mère de celle-ci et le Prince Harry ont été poursuivis par des paparazzi "pendant plus de deux heures", mardi soir à New York, d'après le communiqué du porte-parole du couple, publié par Sky News.

"Cette poursuite incessante n'était pas loin d'entraîner de multiples collisions impliquant d'autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department)", est-il indiqué dans ce communiqué.

Cette course poursuite, provoquée par "des paparazzi très agressifs" s'est produite après la cérémonie "Women of vision awards 2023", où Meghan Markle a reçu un prix.

"Jamais au détriment de la sécurité"

"Si être une figure publique s'accompagne d'un niveau intérêt du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de qui que ce soit", poursuit le communiqué.

Cette pression médiatique est l'une des raisons pour lesquelles Harry et Meghan ont renoncé à leurs titres royaux.

Lady Diana, la mère du Prince Harry, avait trouvé la mort en 1997 après un accident de voiture, provoqué notamment par la poursuite de paparazzi.