José Sébéloué, fondateur de "La compagnie créole", est mort

Le chanteur et guitariste José Sébéloué, connu pour être l'un des fondateurs du groupe "La compagnie créole", est mort ce dimanche à l'âge de 74 ans.

"La compagnie créole" perd un de ses fondateurs. Le groupe musical des Antilles a annoncé ce dimanche 3 septembre 2023 la mort de José Sébéloué à l'âge de 74 ans. Les productions Martin Leclerc, qui s'occupaient des tournées du groupe, précisent dans un communiqué qu'il est "décédé paisiblement auprès de ses proches".

Né en septembre 1948 en Guyane, il avait créé ce groupe en France métropolitaine en 1975 aux côtés de Clémence Bringtown, Guy Bevert, Arthur Apatout et Julien Tarquin, et laisse des tubes qui auront marqué plusieurs générations comme C'est bon pour le moral ou encore Le bal masqué.

Nombreux hommages

De nombreux hommages fleurissent sur les réseaux en l'honneur de ce fondateur qui a marqué les soirées de millions de Français. Patrick Sébastien, autre roi de la fête, a fait ses adieux à son "ami".

"La compagnie créole" comporte des membres venus de Martinique, Guyane et Guadeloupe, et a sorti au total une vingtaine d'albums depuis les années 80 et de multiples compilations de chansons festives et chants de Noël.