Justin Bieber annule sa tournée mondiale: la star planétaire minée par des problèmes de santé

Justin Bieber, aujourd'hui âgé de 29 ans, a dû annuler sa tournée, après l'avoir reporté à plusieurs reprises. Si aucune explication n'est avancée, le chanteur canadien est victime depuis quelques années de problèmes de santé. Retour sur la carrière planétaire du jeune homme, repéré en 2007 alors qu'il n'avait que 13 ans.

La fin d'une carrière? Justin Bieber, 29 ans, a dû annuler, ce mercredi, l'intégralité de sa tournée, dont les deux dates prévues à Paris lundi et mardi.

Ses concerts avaient déjà été reportés à plusieurs reprises. Une première fois en 2020 à cause du covid, puis à l'automne dernier à la suite de problèmes de santé. Il avait annoncé être atteint du syndrome de Ramsay Hunt, qui provoque une paralysie faciale.

Si cette fois les raisons de cette annulation n'ont pas été annoncées, cela pourrait être la conséquence de ces soucis de santé. Il y a deux ans, il avait aussi participé à un documentaire pour expliquer à ses fans toutes ces difficultés, il y évoquait la maladie de Lyme et une mononucléose chronique.

Une carrière remplie de succès

Justin Bieber a commencé sa carrière très jeune. Il n'a que 13 ans, en 2007, quand Scooter Braun, qui deviendra son agent, le repère sur une vidéo Youtube. À ce moment-là, l'adolescent vit en Ontario au Canada avec sa mère principalement: ils se trouvent en situation de précarité. Rapidement, il rencontre le chanteur Usher, qui le prend sous son aile.

Un an plus tard, il sort son premier album qui devient un succès mondial. Son premier tube "One time" a été visionné plus de 736 millions de fois sur Youtube. Le chanteur devient la coqueluche des adolescents et fait des concerts à travers le monde entier.

Sa carrière se poursuit ainsi pendant plusieurs années, il sort de nombreux albums, qui deviennent à chaque fois des records, et il fait des collaborations avec les plus grands. Le chanteur se distingue aussi par ses nombreux engagements humanitaires.

Une santé mentale et physique déclinante

Malheureusement, cette gloire ne lui réussit pas toujours. Bagarres, arrestations pour conduites en état d'ivresse, dépression, propos racistes, Justin Bieber a connu une période très compliquée. En 2018, il annule sa tournée pour soigner des problèmes de santé et d’autres problèmes personnels.

L'année suivante, il annonce faire une pause dans sa carrière musicale, pour se concentrer sur son mariage avec la mannequin Hailey Baldwin, mais aussi pour prendre soin de sa santé physique et mentale. Il a reconnu des addictions à l’alcool, à la cocaïne et au médicament. Lui qui a été élevé par une mère seule toxicomane et dépressive. Depuis ce mariage, il semble aller beaucoup mieux en ce qui concerne sa santé mentale. Reste que sa santé physique continue de lui jouer des tours.