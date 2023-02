L'humoriste Pierre Palmade gravement blessé dans un accident de la route

L'humoriste Pierre Palmade a été très grièvement blessé vendredi soir en région parisienne lors d'un accident de la route. Son pronostic vital était engagé, comme celui de trois autres personnes. Son état est désormais jugé critique.

L'humoriste, comédien et metteur en scène Pierre Palmade a été très grièvement blessé vendredi en début de soirée lors d'un accident de la route en Seine-et-Marne. Il est 18h45, ce vendredi soir, à proximité de la forêt de Fontainebleau, quand la voiture conduite par Pierre Palmade entre en collision avec un autre véhicule arrivant en face. A son bord une famille: une femme enceinte, un homme et un enfant de six ans. Un troisième véhicule conduit par un homme de 80 ans percute alors celui de la famille par derrière.

Deux passagers auraient pris la fuite

L'accident s'est produit sur la ligne droite de la départementale D372, une route à double sens qui relie les villages de Perthes et de Villiers-en-Bière près de Melun en Seine-et-Marne. Trois des victimes ont dû être désincarcérées de leur véhicule, dont Pierre Palmade. Selon une source policière, deux témoins ont rapporté que deux passagers de la voiture de Pierre Palmade ont pris la fuite après la collision.

>>> Abonnez-vous à RMC sur Google pour retrouver le meilleur de l’actualité

L'humoriste qui avec la femme enceinte et l'homme a été héliporté jusqu'à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, au sud de Paris. L'enfant a été évacué par la route ; l'octogénaire quant à lui est légèrement blessé. Une enquête, ouverte pour "blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois", a été confiée au commissariat de Melun Val-de-Seine, a précisé le parquet.