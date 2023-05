La réalisatrice Maïwenn Le Besco reconnaît avoir agressé le cofondateur de Mediapart Edwy Plenel

L'actrice et réalisatrice Maïwenn Le Besco a reconnu mercredi l'agression du cofondateur de Mediapart le journaliste Edwy Plenel. Le 22 février, il avait déposé plainte contre elle, racontant comment elle l'avait agressé dans un restaurant parisien, lui tirant les cheveux avant de lui cracher dessus.

La réalisatrice Maïwenn Le Besco a reconnu mercredi dans l'émission Quotidien sur TMC avoir agressé fin février le cofondateur de Mediapart Edwy Plenel, refusant de s'expliquer sur le sujet cinq jours avant que son nouveau film fasse l'ouverture du Festival de Cannes.

"Vous l'avez agressé ?", lui a demandé le présentateur Yann Barthès mercredi soir. "Oui", a répondu Maïwenn, sourire aux lèvres.

"Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ?", a poursuivi le présentateur. "Non", a rétorqué celle qui est également comédienne, souriant encore. "C'est pas le moment que j'en parle. C'est pas que... Enfin, j'en parlerai quand ça sera le bon moment. Je suis très angoissée par la sortie de mon film", a-t-elle ajouté. "Vous ne voulez pas que ça pollue Jeanne du Barry, je le comprends", a poursuivi le présentateur, ce à quoi la réalisatrice a acquiéscé.

Tirage de cheveux et crachat

Edwy Plenel avait déposé une plainte en mars contre la comédienne et réalisatrice pour cette agression. "La plainte pour violences, n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail, a été transmise à l'officier du ministère public, juridiction compétente pour traiter les contraventions", avait précisé une source proche du dossier.

Dans sa plainte déposée le 7 mars et consultée par l'AFP, le président et directeur de publication de Mediapart relatait que le 22 février, alors qu'il dinait avec un avocat dans un restaurant du 12e arrondissement de Paris, "une femme, précédemment assise, seule, à une autre table (...) a surgi et dans un laps de temps très court a saisi ce dernier par les cheveux avec violence, lui renversant la tête en arrière et esquissant un crachat sur son visage".

La femme, identifiée ensuite par le personnel du restaurant comme étant Maïwenn Le Besco, "est sortie précipitamment du restaurant sans que personne n'ait pu intervenir vu la rapidité de l'action". Aucun mot n'a été prononcé lors de cette agression, qui a laissé le journaliste "très traumatisé par la haine" manifestée. L'acte a été sans conséquence sur le plan physique mais "tout à fait attentatoire sur le plan moral et psychique", était-il relevé dans la plainte.

"Edwy Plenel prend acte du fait qu'elle reconnaît l'agression, qu'elle reconnaît formellement pour la première fois. Elle confirmera ça lorsqu'elle sera convoquée devant la police", a indiqué jeudi l'avocat du journaliste, Me Pierre-Emmanuel Blard, à l'AFP. "Une enquête est ouverte. Edwy Plenel a été entendu il y a deux semaines. Les autres témoins sont en train d'être entendus", a-t-il ajouté.