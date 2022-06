Le premier biopic sur Elvis Presley sort au cinéma, 45 ans après sa mort

C'est la première fois qu'un film sur la vie du "King", Elvis Presley, sort au cinéma. Quarante-cinq ans après la mort du chanteur, le biopic retrace la vie de ce garçon pauvre devenu meilleur vendeur de disques de l'histoire de la musique, mort à seulement 42 ans.

Le film s’appelle “Elvis” et il raconte donc l’histoire de ce gamin qui a grandi à Memphis, dans le Tennessee, et qui a découvert la musique à la messe. Ses parents étaient des chrétiens pentecôtistes qui l'emmenaient le dimanche dans une église où Elvis s’est inspiré des danses des chanteurs de Gospel.

La suite, c’est une révolution et un triomphe. Il va devenir l’artiste solo qui a vendu le plus de disques de l’histoire de la musique. Il déchaîne les passions. Il danse de manière si provocante que certains envisagent qu’il soit emprisonné pour sa façon de bouger.

Il va arrêter la scène pendant plus de sept ans pour se consacrer au cinéma, tourner des films musicaux qui cartonnent tous, mais qui sont de plus en plus mauvais. Finalement, il réussit un come-back en 1968, reprend les tournées, triomphe de nouveau. Et puis il va grossir et déprimer. Il tombe non pas dans l'alcool, mais plutôt dans les médicaments et la boulimie. Il meurt finalement d’une crise cardiaque à 42 ans.

Un manager très clivant

Dans le film, on découvre aussi le rôle de son impresario. Le colonel Tom Parker, son agent exclusif, celui qui l’a découvert et qui est à l’origine de tout, des succès comme des échecs.

En fait, il ne s'appelait pas comme ça et n’a jamais été colonel. C'était un jeune Néerlandais qui avait fui son pays après y avoir commis un meurtre. Il débarque en Amérique, commence dans le cirque, puis devient impresario.

Quand il découvre Elvis, il lui fait signer un contrat de 10 ans avec pour lui 25% des revenus, et ensuite, il passera à 50%. Il va faire d’Elvis une machine à cash. C’est lui qui lui a fait quitter la scène pour se consacrer au cinéma et tourner trois films par an. Lui qui, à la fin, l’a obligé à s'installer à Las Vegas et à y chanter presque tous les soirs.

Il meurt 20 ans après le King, en 1997. En ayant perdu au jeu tout ce qu’il avait gagné. Un grand hôtel de Las Vegas lui avait tout de même laissé jusqu’au bout disposer d’une suite, en guise de remerciement pour les millions gagnés avec les concerts d’Elvis.